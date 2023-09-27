盧瀚霆飛澳洲最想見撈撈鼠 望Alton歌迷會有停運以外做法 (16:59)

盧瀚霆（Anson Lo）今日出席時裝品牌的期間限定店活動，同場還有韓國女團少女時代的成員孝淵，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。穿上粉色外套的Anson Lo自言很喜歡公仔，家裏有很多，地上亦鋪了地氈，跟限定店十分相似。

MIRROR隊友楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）早上已率先出發到澳洲拍新團綜，Anson Lo表示完成手頭上1、2項工作便會出發，屆時會在當地過中秋。他說︰「很期待，我未去過澳洲，很想看『撈撈鼠』（澳洲短尾袋鼠）。」Anson Lo未知此行會跟誰同房，亦不知新團綜玩法，只知抵埗即開始拍攝，要進行一些小任務。他說︰「攝製組十分保密，想看我們的真實反應。會否想有獨立房間？應該沒預算，而且大家想看MIRROR成員間的互動，看我們洗澡、睡覺前會做什麼。」

Alton的Fan Club Admin Team宣布完成9月30日最後一個生日應援項目後解散，歌迷會隨即停運，Anson Lo說︰「我知道這件事，讓他（Alton）沉澱一下，看看有沒有其他做法，我沒問太多。」Anson Lo稱其歌迷會營運了4、5年，很團結。有傳Alton的後援會因錢銀問題有爭拗，Anson Lo被問到會否叫會計師母親給予意見時說︰「沒聽聞我身邊或家人的財政有混亂，未需要出動媽媽為別人做諮詢。」

（即時娛樂）