《經典折子戲》口碑好 11月移師新光戲院演Part 2 (21:31)

梁燕飛（左起）、梁兆明、吳仟峰、廖國森、王志良及梁非同，將參與11月11日及12日假新光戲院舉行的《經典折子戲》Part 2演出。（鍾偉茵攝）

王志良、梁非同、吳仟峰、廖國森、梁兆明、 梁燕飛、梁煒康、陳玬橦及黃可柔等今日出席記者會，宣布參與11月11日及12日假新光戲院舉行的《經典折子戲》Part 2，屆時上演的粵劇有《十奏嚴嵩》、《再世紅梅記之脫穽救裴》、《李後主之去國歸降》、《武松殺嫂》、新《霸王別姬》及《扈家莊》。

老倌吳仟峰與廖國森合作多年，今次將演出《十奏嚴嵩》。吳仟峰說︰「《十奏嚴嵩》原本得兩段戲有牌子曲（以多種樂器合奏而成），而且都是慢版，我略作改動加至5段，令劇情更緊湊和豐富，相信觀眾將會覺得更好看。」廖國森預告加入新元素︰「受疫情影響，我們相隔幾年再合作，多少有些壓力，希望不讓觀眾失望，因此在演出粵劇傳統的模式和規矩外加入新元素。」

梁煒康與梁非同合演新《霸王別姬》，身形較為健碩的梁煒康笑言想有天反串演「虞姬」，即被司儀取笑很少有「肥虞姬」。梁非同要同時演新《霸王別姬》及《再世紅梅記之脫穽救裴》，她說︰「演『虞姬』要舞劍，唱腔要哀怨。演女鬼李慧娘則要表演長水袖。這兩個角色都講到愛，希望做得好能感染自己和觀眾。」梁燕飛要演《李後主之去國歸降》及《武松殺嫂》兩套劇，她指兩個故事和角色完全不同，不擔心演出時會混淆。

班主彭美施表示《經典折子戲》Part 1反應好，因此開Part 2並移師新光戲院。她指Part 2保留部分劇目，同時加入新戲寶，演員配搭亦有大調動。

（即時娛樂）