炎明熹見演唱會紀念品勁興奮 望下次親自參與設計 (20:48)

炎明熹（Gigi）首次個人演唱會進入倒數階段，一班粉絲為偶像開騷造勢，設計了一系列演唱會紀念品，當中包括演唱會Tee、火炬造型官方手燈、手幅套加文件夾套裝、毛巾、星球鎖匙扣、月曆，就連演唱會的主題Logo，同樣由歌迷會負責設計。Gigi看見歌迷為她準備的演唱會紀念品時十分興奮，對會因應現場播放歌曲而自動轉換不同顏色的火炬造型官方手燈特別好奇。她說︰「歌迷會幫我安排咗呢一系列嘅演唱會紀念品，樣樣都好靚，其實自己讀設計，都想學以致用，下次再有機會開演唱會嘅時候，希望可以親自參與，為自己嘅演唱會設計紀念品。」

歌迷會早前為慶祝Gigi入行兩周年，曾舉行大型嘉年華及義賣活動為流浪動物機構籌款，又安排多架印有Gigi演唱會海報的巴士在各區穿梭，當中最矚目是銅鑼灣百貨公司外牆的巨型LED屏幕的1分鐘廣告，祝賀偶像開騷。Gigi早前還冒雨到現場打卡，感激粉絲的支持。除此之外，歌迷會將會一連兩日在Gigi演唱會場地外的避車處安排雪糕車免費派發雪糕給觀眾。Gigi說︰「架車會印有我演唱會嘅造型相，仲會配合演唱會嘅太空主題，所以成架車都係紫藍色，模仿銀河系嘅色調，買咗飛入場嘅朋友記得早啲嚟食雪糕打卡，我都好鍾意食雪糕，好想食，但要開騷保養把聲，所以今次有得睇、冇得食。」

（即時娛樂）