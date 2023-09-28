鄧萃雯否認因片酬拒拍《巾幗梟雄4》︰我比觀眾更失望 (14:16)

無綫的經典劇集《巾幗梟雄》近日落實開拍第4輯《巾幗梟雄之懸崖》，惟早前有報道指鄧萃雯因為傾唔掂數，女主角改由胡定欣頂上。鄧萃雯昨天（27日）在社交平台撰文透露不接拍的原因，更直言她比觀眾更失望。

鄧萃雯說︰「最近一直在思考一些問題。無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。我的經驗之談：曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這教訓畢生難忘，也一直用來警惕自己。自此之後，我不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」

「當然，人心也可以是熱切單純的，因為仍有人會為音樂為學員竭盡所能去爭取機會，但最終傷害到的可能是自己；看見這種事我實在感觸良多！自小在我的價值理念裡，工作勤奮認真就是希望可以用努力來獲取工作能力的認可，會更備受尊重，但現實世界很多時是會事與願違的，不過也不用太在意別人的想法，因為我內心已經足夠強大了。聆聽自己的內心，也忠於演戲的初心，做好真實世界『自己』這個角色，比做好戲裡任何一個角色來得珍貴，一起共勉吧﹗」

「已等候四年，給出了三次檔期，我比觀眾的失望更大。四奶奶、九姑娘這些大女主，人格魅力也成就了我堅毅不屈的精神，希望這些美好角色也能感染你們活出豐盛的人生，認真應用來對待自己才更有價值和回報。如果接工作只看錢份上，應該已家財萬貫可以退休了。娛樂新聞只為博眼球，聰明的觀眾不用盡信。決定不拍《巾幗》時還未知道《孤注一擲》即將上映，作得就作。」

（即時娛樂）