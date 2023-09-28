我要瞓鬥｜陳若思胡美貽成眾矢之的 方紹聰拉攏藝人結盟平分獎金 (15:29)

無綫J2節目《我要瞓鬥》中的14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。經過首集的遊戲考驗，昨晚（27日）剩餘10個牀位已「名花有主」，入圍的10組同時獲發10萬Coins。今晚的比賽為人性間的勾鬥及猜疑揭開序幕，眾人簡單如面對眼前的早餐也充滿猜疑和不安，認為背後一定有陰謀。

胡美貽、陳若思在早餐後的1小時休息時間內阻礙其他人休息，加上在突擊測驗環節中取得高分，結果成為眾矢之的。方紹聰（奶仔）就拉幫結黨搞聯盟，開出「我哋結盟，任何一隊贏每人分兩萬五」的條件，然後又施展威嚇手段，叮囑對手有被孤立的可能。藝人組與素人組的鬥爭亦趨白熱化，特別是玩「暗題」遊戲時更明顯。大會安排「瞓鬥師」上堂，同時各人獲發一句「暗題」，只要在課堂成功講出而不被發現，就可以加Coins，相反就會被倒扣。素人組在此環節，成為藝人組「追殺」對象，接連被舉報。

明晚負責早更的糖妹、陳葦璇登場，更請到陸浩明連踩兩更協力。第一個集體任務是要在1小時內於錄影廠內找出100個正在響鬧的鬧鐘。為免被扣Coins，兩隊放下暗鬥，齊心協力，卻在尋找的過程中發現原來不是「搵鐘」那麼簡單，考耳力同時要考解謎及推理能力。

（即時娛樂）