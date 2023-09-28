《大夫》游嘉欣陳嘉慧變搞笑擔當吸客 李紹堅難忘被困狗籠10小時 (18:18)

李紹堅表示《大夫》對他意義很深，除了因為該劇是其近年一大突破，劇集拍到尾聲時，親父在醫院度過最後日子，亦令他百感交集。（大會提供）

由方駿釗（嘟嘟）監製《你好，我的大夫》昨晚（27日）劇情集齊搞笑及感人元素，負責搞笑擔當的，分別為飾演絲絲及阿光的無綫兩大小花陳嘉慧Erica及游嘉欣（游游）。

2人與嘉應（蔡思貝飾）、清勁（何廣沛飾）、路遠志（吳偉豪飾）及Ed師兄（孔德賢飾），雄心壯志開了「六君子醫舍」後，因年紀太輕及資歷問題，與遠志淪為乏人問津的新中醫師。為增加生意額，3人扭盡六壬吸客，絲絲及阿光化身「糖糖EC」及「絲絲EC」，組成「EC COTTON CANDY（糖絲絲）」女團拍片上載YouTube，除以招牌女團可愛動作作招徠、瘋狂派心心之餘，又扮鬼扮馬拍趣劇，將中醫知識活潑化，成功吸獲首批顧客。

昨晚感人位則落在李紹堅飾演的醫舍助理班漢身上，本身居於泰緬邊界的班漢，10多年前染上毒癮，除了偷錢、更一度喪失理智欲殺死母親，班漢被制服後，被鎖在狗籠裏過生活，就在班漢感到最絕望之際，清勁出現了，清勁不但不理班漢母親反對，堅持每日探班漢，更為其進行治療，最終令班漢重回正軌，戒毒之餘更憑自身努力考入大學。

昨晚班漢除了要在籠中不斷發狂，就連吃飯、睡覺也要屈在籠中。談到該幕，李紹堅印象深刻，並透露該場約2分鐘戲分拍了近兩日：「好難忘製作組真係搵咗個狗籠嚟，我高181cm，喺籠入面啲肢體係有啲壓迫嘅，嗰兩日除咗食飯，基本上都係喺狗籠入面過，大概10個鐘，日曬雨淋之餘，夜晚仲要畀水淋，相當辛苦。

加上我皮膚比較易敏感，拍完之後成個背脊生晒粒粒，拍到臨尾淨係好想快啲冲番個涼。好想多謝番劇入面嘅媽咪、廣沛同埋所有工作人員，佢哋喺現場都好take care我。」

本身是半個泰國人的紹堅，笑指接到角色時有飲恨感：「我媽咪係泰國人，但佢由細到大冇同我講泰文，我就諗點解我一路以嚟冇去學呢？之後我都有問吓媽咪泰文點講，努力去模仿番個語氣同神髓。」

李紹堅表示《大夫》對他意義很深，除了因為該劇是其近年一大突破，劇集拍到尾聲時，親父在醫院度過最後日子，亦令他百感交集，李紹堅感觸謂：「因為呢套劇好多感情戲，我有時會將對爸B嘅感情代入去，我會呢世都記得呢套劇，一諗起套劇我就會諗起爸B，對於我嚟講係一套好有紀念價值同充滿回憶嘅劇。」李紹堅又謂感激劇中所有演員的疼惜及照顧。

（即時娛樂）