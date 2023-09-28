Nowhere Boys孖顧定軒鬥Sing 即興組隊變Stable Boys (18:57)

寰亞樂隊Nowhere Boys日前拍攝「谷LIVE」網上音樂節目，一口氣演唱《地球候機室》、《路人歷險記》、《致旅途中的我》、《無處遊人》、《我們的移動城堡》和《種子》等，還邀請顧定軒（Zeno）唱新歌《行動代號0901》 ，以及與他們合唱新歌《票房毒藥》，更即興組成全新樂隊，名為「Stable Boys」。

主音Van笑說：「我哋Nowhere即係流離朗蕩、無處遊人，好嘢，今晚有個好『固定』嘅顧定軒加入，變成『Stable Boys』，期間限定，好珍貴！」而最近Zeno宣傳新歌造型大玩校園風，Nowhere Boys笑言似學生與校工，非常搞笑。

首次合作，Nowhere Boys與Zeno一見如故，Van表示因為新歌內容與電影有關，所以特別邀請演員歌手Zeno合唱。而Zeno就一直有留意他們的歌曲和造型，自言新歌打領帶造型與Nowhere Boys出道時造型呼應，問他們有否想起往事？結他手Ken即表示穿西裝夾Band太熱、太辛苦，不敢再試。

琴手漁佬透露因為當年連跑幾場表演，來不及清洗，大量汗水吹乾後變成鹽，笑稱「音樂結晶」！Nowhere Boys相約Zeno下次一齊出騷唱快歌，感受Band Show觀眾的熱情，享受飛身到觀眾席「插水」，Van說：「我哋嘅Fans已被我訓練到臂力好好，佢哋應該可以好快咁抬你到好遠嘅觀眾席！」Zeno不敢想像，說：「點解我聽到好似係『伏』？！」全場大笑。

Zeno問Nowhere Boys如何想到《票房毒藥》主題？Van說：「最初無諗首歌叫咩名、咩主題，純粹因為我哋一直創作嘅歌都好Rock、好激動，咁多年都無寫過一首抒情慢板歌，所以同公司商量後，覺得係時候寫一首。好榮幸邀請到Wyman（黃偉文）填詞，佢問我哋想寫咩？我話好想寫『情』歌，無論愛情、友情、兄弟情、親情，甚至對一個地方嘅情都好，最重要有共鳴。

因為唱咗好多好熱血嘅歌，今次想試吓唱啲更加情感細膩啲嘅歌詞。睇到份歌詞後我哋一直都以為寫Nowhere Boys，因為我哋經常做啲作品出嚟，必未全世界都鍾意，但只要有一個人支持都會感到幸福。」

Zeno非常認同，說：「只要仲有一個觀眾，都要唱落去！」Van續說：「後來我哋先至知道，歌詞係寫Wyman本人嘅經歷，我哋好開心佢將咁私人嘅故事，放喺我哋第一次合作嘅歌入面。」

Nowhere Boys讚Zeno新歌《行動代號0901》感覺好新鮮，Van說：「因為今日合作呢首歌，所以事前執譜，發現每條track（音軌）都好正！」Zeno介紹新歌班底：「監製係Alex Fung（馮翰銘）和TonYnot，作曲有佢哋兩位同埋朱琳和Karen Yee，鍾說填詞，係一個好任性嘅團隊，作為我嘅第一張Digital EP內嘅第一首歌，係好好嘅開始。（點解用校園主題？）我想大家諗返校園，享受青春嘅感覺。」Van笑說：「我最初打開File見到歌名以為係Demo，因為我哋都習慣用日子做Demo名，後來知道代表開學日。」

拍攝當日，適逢Zeno生日，Nowhere Boys率領全場工作人員大合唱生日歌和送上蛋糕，Zeno驚喜到瞪大眼睛和甜笑，大叫：「嘩，咁Sweet得唔得架？！」然後捧著蛋糕許願，他還分享其中一個生日願望給Nowhere Boys，願他們的新歌大受歡迎，Zeno果然善良大愛。

（即時娛樂）