Marco慶祝23歲生日 曬「老鼠仔」跳舞 盼P1X3L變強大 (19:40)

P1X3L成員葉振弘（Marco）23歲生日，一班「馬卡龍」（粉絲暱稱）為偶像慶祝，而Marco的弟弟Manson亦有到場支持，令他開心又感動。

在生日會上，Marco唱了自己Solo歌曲《海島與少年》，又與粉絲玩遊戲，包括以訛傳訛、Bingo和大抽獎。Marco親身教粉絲跳P1X3L新歌《BOMB》，看到Marco露出手臂「老鼠仔」肌肉跳舞，粉絲熱情尖叫，爭相與偶像拍照留念。

問到今年生日願望，Marco表示：「希望P1X3L繼續進化，愈嚟愈強大，愈嚟愈多好作品，仲有一切順其自然，希望所有人都有更多正能量，過得更快樂！」成長一年，對於自己的目標也有新的看法，Marco想做更多不同類型音樂，擴闊視野和眼界，多些感受和學習身邊的事物。

除了粉絲跟Marco慶祝生日外，他生日正日選擇閉關、自己休息一下，看電影打機就是他生日最佳娛樂。在Marco成長的路途裏，P1X3L另外兩位隊員Phoebus（吳啟洋）和George（歐鎮灝）對他而言，佔了最重要位置，此外粉絲給他的支持，也是相當重要，Marco感激沿路以來「馬卡龍」支持：「我想繼續唱歌畀你哋聽，請你哋繼續支持我，等我嘅作品，仲有等我哋嘅演唱會，就算有幾多打擊，P1X3L都唔會跌低，愈變愈強先對得住大家嘅支持。」

（即時娛樂）