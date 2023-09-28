郭富城倫敦開騷熱爆舞台 任達華驚喜捧場 操刀為好友留影 (20:33)

郭富城相隔9年再到英國開騷，日前在倫敦的溫布利體育館（OVO Arena Wembley）舉行世界巡迴演唱會，吸引大批粉絲捧場。城城一貫勁歌熱舞登場炒熱氣氛，大部分歌曲都是全場大合唱。他特別為英國站強化油畫雲海場景，用以演繹《聽風的歌》、《飛》等浪漫情歌，營造出夢幻的視覺。觀眾情緒高漲，更在城城唱到壓軸一曲《著迷》時站起來一齊「yohoho」。

任達華和太太琦琦也是座上客，原來他們剛好陪女兒到英國開學，知道城城在倫敦開演唱會，特別驚喜現身支持。愛好攝影的任達華更為城城拍下不同角度的表演照，藝術感十足。兩人騷後讚城城的演出非常精彩，任達華說︰「城城狀態很好，整個演出很有色彩，感性和性感俱備。」城城在海外見到好朋友支持格外開心，琦琦表示十分期待城城11月在深圳舉行的全新內地巡演。

完成演唱會後，城城趁有半天假期出去倫敦街頭逛一下，順道看看周圍的美術館，希望為下一站全新巡演的視覺特效取些靈感。城城說︰「很開心再次在自己喜歡的場館演出，看到很多熟悉的歌迷聯同家人來支持，有些外國人也非常投入跟着一起跳。有些歌迷從香港、星馬飛來倫敦支持我，十分感動。」城城表示完成英國站後，要趕回港與家人過中秋，同時為電影配音及籌備下一站巡演。

（即時娛樂）