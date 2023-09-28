3歲囝囝超可愛勁黐爸爸 陳山聰被窩心Jaco搞到眼濕濕 (20:10)

《爸知弊！你嚟湊吖！》本周四（28日）及周五晚推出峴港番外篇除有「爸知弊幼稚園」校長黎諾懿及大仔小春雞外，還請來陳山聰帶同3歲囝囝Jaco，暢遊峴港及會安，見識越南傳統文化，嘗盡當地特色美食，還要接受製作組派送的連串任務及隱藏任務，令到兩位星級爸爸忙上加忙。

首度上節目的Jaco表現輕鬆自在、真我性情盡展現；見到喜愛的事物「車車」、「包包」及「船船」時會開心大叫；接觸到可怕的事物如「釣蟹」及「騎牛牛」時，又會喊驚驚兼撲向爸爸撒嬌，加上高八度的「BB話」，可愛爆燈。對爸爸儼如貼身膏藥的Jaco，吃飯時會主動「餵食」山聰，暖心度100分。

不過亦因為Jaco太愛爸爸，當製作組要求山聰將Jaco交給諾懿照顧時，Jaco不肯就範狂扭計，陳山聰最終只能「借屎遁」甩身。雖然Jaco乖巧，但扭計時一樣令山聰無符，除了不願分離，拍攝期間又因扭眼瞓纏著山聰不放，雖然山聰強裝冷漠，但仍敵不過囝囝連環扭計攻擊乖乖妥協，十分搞笑。

在節目中率先負責「一湊二」落田種菜的諾懿亦相當辛苦，由於Jaco年紀尚小，諾懿只能小心翼翼貼身照顧，令被冷落的小春雞呷醋。已為兩子之父的諾懿，亦坦承至今仍未習慣「一湊二」：「我未去到可以兼顧晒。」他表示照顧別的孩子更辛苦：「萬一佢整親，同完山聰交代，要再同阿嫂交代。」諾懿與小春雞互動亦相當特別，與爸爸相處儼如老友的小春雞，只要一有機會便會戲弄諾懿，但當諾懿發號施令時，小春雞又會收起調皮乖乖服從，兩父子甚有火花。

在眾多遊戲中，最令山聰感觸的是「蒙著眼搵毛巾」，只有3歲的Jaco落力為爸爸提水及打氣，令山聰感觸說：「如果我將來眼又矇、耳又聾，佢會唔會好似今日咁呢？」山聰在節目中披露有意為Jaco追多個弟弟或妹妹，只是「有限期」：「今年如果追到就追，今年追唔到就算。」

（即時娛樂）