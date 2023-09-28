魏浚笙新歌獲法國總領事讚好 自詡有語言天分 盼明年赴法睇奧運 (20:26)

Jeffrey表示獲法國領事邀請感榮幸，昨晚緊張至難以入眠，還刻意苦練講一小段法文致謝辭。（鍾偉茵攝）

Jeffrey獲法國駐香港及澳門總領事杜麗緹邀請，到領事官邸同場欣賞MV。（鍾偉茵攝）

魏浚笙（Jeffrey）今年推出的第3首個人單曲《失約巴黎》於9月初面世，MV遠赴巴黎取景拍攝，例如羅浮宮和巴黎鐵塔等。MV上架至今，已累積逾71.5萬次點擊，更獲法國駐香港及澳門總領事杜麗緹（Mme Christile DRULHE）在社交網貼文讚賞。

今天（28日）杜麗緹特別邀請Jeffrey到領事官邸同場欣賞MV，趁中秋佳節，Jeffrey送上印有歌名的月餅做禮，而杜麗緹則免費送10堂法文課程作回饋。

杜麗緹看過MV後，用廣東話多謝Jeffrey，又大讚他是有天賦潛質年輕藝人，歌曲及MV也將巴黎的文化特色、靚景和浪漫感覺呈現。Jeffrey開口表示如有機會，願意擔任明年舉行的巴黎奧運節目的介紹，親身見證盛事。

Jeffrey表示獲法國領事邀請感榮幸，昨晚緊張至難以入眠，還刻意苦練講一小段法文致謝辭，他表示有少許語言天分，因為本身對學語言有興趣 ，希望上堂後懂得跟法國人打招呼。

問會否選擇在花都向女友求婚？Jeffrey說：「求婚提早說出來就沒有驚喜，不過法國都是一個不錯的選擇，可以考慮，但暫時未決定幾時。」今年5月到巴黎僅花兩日時間匆匆到不同地方拍攝，出來效果好好，認為花錢自資拍MV也感值得。

（即時娛樂）