《犬系戀人》10.11首播 車銀優朴圭瑛再續前緣 大玩奇幻人狗戀 (21:35)

車銀優和朴圭瑛曾在一個MV中激吻。（大會提供）

車銀優和朴圭瑛合演的愛情喜劇《犬系戀人》，將在下月11日首播。（大會提供）

韓國男神《女神降臨》車銀優伙拍《絕世KOL》朴圭瑛主演的Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》，將在下月11日首播，屆時「黃Viu煲劇平台」將免費緊貼韓國播放。

改編自人氣網路漫畫，《犬系戀人》以校園為背景，講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）某天醉酒後，無意間吻了同事陳書元（車銀優飾），由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗，而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨變成可愛狗狗，然而破除詛咒的方法只有一個，就是以小狗的身分，與同一個對象二次接吻！

為了解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜開始主動接近書元，可惜對方性格不僅悶蛋內向，還因為童年陰影非常怕狗，「教師CP」將上演一段超爆笑且不能預測的「人狗戀」。

早在《犬系戀人》傳出拍攝初期，有不少網民點名車銀優擔任主角，除了因為他擁有高顏值，現時就讀成均館大學研究所的他，與原著中帥氣聰明的數學老師「陳書元」人設不謀而合！繼《我的ID是江南美人》、《女神降臨》後，車銀優四度擔綱主演網漫改編韓劇，因而獲封「漫改專業戶」美名。

車銀優顏值爆燈固然吸引，朴圭瑛同樣被觀眾看高一線，近年她憑多部OTT話題劇人氣急升，《犬系戀人》是她暌違2年再度挑戰的愛情劇種，值得一提的是，車銀優和朴圭瑛早於2018年，曾合體參與一部MV拍攝，當時兩人上演浪漫辦公室秘密戀情，除了在樓梯間擁抱調情，還偷偷在枱底深情接吻、共度一宵。相隔5年，二人再續前緣的消息傳出後，網民亦一致看好。

（即時娛樂）