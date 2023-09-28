3韓片搶中秋檔 姜棟元《附身》開畫稱冠 (23:10)

《屍殺半島》韓星姜棟元主演新片《附身》昨日在韓國上映，跟河正宇與任時元合演《1947波士頓》，以及金知雲執導、宋康昊參演《韓戲逼人》（前譯：蜘蛛窩）同日開畫，結果《附身》先拔頭籌，首日票房奪冠。據韓國電影振興委員會資料顯示，《附身》開畫錄得16.6萬入場人次，票房進帳13億韓圜（約780萬港元），榮登單日票房冠軍。緊隨其後的是《1947波士頓》，入場人次8.2萬；《韓戲逼人》以5.5萬入場人次排第3位。

韓媒指3部新片同日開畫，票房均遜預期，幸好今年韓國中秋節有6日長期，相信有望票房回升。《附身》講述姜棟元假扮驅魔人，遇到被靈體附身的女孩後，跟邪惡法師對抗的故事。據報《附身》製作費113億韓圜（約6780萬港元），收支平衡點爲240萬入場人次。《1947波士頓》改編自真人真事，講述二戰後代表韓國參加波士頓馬拉松大賽的跑手林時完與教練河正宇，為國爭光的熱血故事，此片製作費210億韓圜（約1.26億港元），至少錄得450萬入場人次才可達到收支平衡。《韓戲逼人》宋康昊飾演1970年代導演，雖然拍罷新作，卻被結局困擾，苦思如何重拍，才能洗脫污名。3片之中以《韓》製作費最低（約5760萬港元），收支平衡點為200萬入場人次。

（即時娛樂）