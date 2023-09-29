陳浚霆遭麥長青江美儀滕麗名逼供 讚古佩玲係好女仔 (17:46)

麥長青、江美儀、滕麗名及陳浚霆（Andrew）時隔4年再合作，昨晚在灣仔海濱市集拍攝節目《約埋班Friend遊香港》外景。江美儀當年曾被指拍攝《街市遊樂團》時欺負陳浚霆，她笑指對方已由「街僮」升呢為「街霸」，彼此互相尊重，還爆對方在下午拍攝時不慎跌落海。江美儀說︰「大家屆時看節目就會明﹗我的初吻也在節目中獻了給他﹗」

滕麗名、陳浚霆再與江美儀合作，讚對方EQ比從前高很多，心胸廣闊，拍攝時耐性十足。近年專心內地工作的麥長青兩年沒回港，今次能再跟3位舊拍檔合作很開心，工作之餘又可敘舊歎美食。談到被幾位拍檔踢爆狂飲酒，他笑道︰「像從前拍攝《街市》時，個個檔主都叫我們飲飲食食，食完就走人﹗」

3位前輩追問陳浚霆與古佩玲的緋聞，更揚言等吃喜餅，陳浚霆稱兩人是好好朋友，在《愛‧回家之開心速遞》中假戲認真做。他讚古佩玲是個不錯的女生，但他們會先發展事業，之後再發展其他事。被追問古佩玲可會是他那杯茶時，陳浚霆說︰「茶又得，咖啡亦得。」談到有指他已安排女方見家長，陳浚霆說︰「她曾跟我媽咪見面，我當時不在場，媽咪讚她乖。（她已融入家中？）我有幾個菲傭，夠了﹗（你何時見未來岳父岳母？）他們不在香港，我經常問候身邊朋友的家人。（有好消息會分享？）一定會。」

（即時娛樂）