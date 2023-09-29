周勵淇追B順其自然 黃德斌想拍寫實小品式電影 (20:01)

黃德斌自嘲在現實生活中唱歌跳舞都「唔得」，他被問到有什麼得時即被周勵淇取笑。（柯美攝）

黃德斌、周勵淇（Niki）在電影《紮職2》中飾演一對有江湖背景的夫婦，身為江湖大佬的黃德斌平日表現威嚴，在太太面前卻有溫柔一面，會在太太面前唱歌，酒後在街上拉住太太共舞，十分浪漫。他自嘲現實生活中的自己絕非能歌善舞的人︰「我平時聽歌多，好少唱歌。以前登台都夠膽死唱歌，但好耐冇登台。跳舞都係以前得，依家唔得。」他被問到現在有什麼「得」時，周勵淇笑言︰「德斌囉﹗」

《紮職2》是周勵淇成為媽媽後復出影壇的首部戲，她回想當時在疫情下開工擔心染疫，每天回家後也全身消毒、戴口罩和自我隔離。不過，跟染疫相比，周勵淇當時更擔心體力問題︰「懷孕時作息定時，所以第一日開工拍夜班通宵戲覺得好辛苦、好眼瞓，幸好2、3日已習慣。」兒子Morris已3歲大開始上學，周勵淇能騰出多點時間工作，但為方便照顧孩子會盡量留在香港，稍後將拍攝電視劇。至於會否追多個，她說︰「順其自然，依家照顧一個小朋友已好花精力。」

黃德斌被問到是否不再拍動作片時說︰「睇係咩類型動作片。我仲識得郁，一直有操體能，但我有好多戲種未演過，未來有機會都想嘗試，例如寫實同小品式電影，角色有血有肉，文藝片更加好。不過，演員好被動，今次《紮職2》嘅角色已好難得，雖然係江湖人物，但對太太好有愛，下場幾悲涼。」

（即時娛樂）