李政宰預告《魷魚2》比首季更精彩 趙希洛公開離巢原因 (21:10)

攝影師夏永康在澳門舉行個人攝影展《夏永康+853澳門瞬間》，今天（29日）請來韓星李政宰、Marvel超級英雄片《永恆族》女星陳靜（Gemma Chan）、林德信、趙希洛等出席開幕禮，Gemma的父母及妹妹也有到場。首次與夏永康合作，成為其照片主角之一的李政宰說︰「以前有看導演王家衛的電影，知道很多海報都是由夏永康拍攝的，靚到想貼在自己房間，這次能與他合作，我覺得很榮幸。」李政宰透露正在拍攝《魷魚遊戲2》，預計明年冬天播映。他稱首季反應好，拍續集時有壓力，並指《魷魚2》的故事比第一輯更出色。

早前宣布離巢的趙希洛否認因被無綫冷待及要打理家族生意才不續約，她說︰「家人給我自由度，讓我做喜歡的事，沒急召我回家打理生意。無綫也沒有不重視我，否則我不會一直有工作。我只是想完約及放長假休息、上堂學習新事物。公司有找我傾續約，我與《愛‧回家之開心速遞》一班同事也相處得開心，我只是覺得已大個女，需要吸收更多知識，不用等到老再考慮。」趙希洛透露有跟不同公司接觸，如有機會也想拍電影。她表示約滿後陪家人去歐洲旅行，目前事業為重，未有結婚計劃。林德信表示明天（30日）是葉蒨文的生日，會一家人食飯度中秋兼慶祝。和女友Candace Poon感情穩定，他笑言未計劃何時求婚，想保留神秘感，落實婚期後才公開。

（即時娛樂）