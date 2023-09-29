向展鵬曾被黃霑批評歌藝 參加《中年好聲音2》戒酒勁減磅 (23:38)

54歲向展鵬是向氏家族後人，父親向華榮是資深電影人向華強和向華勝的哥哥。向展鵬參加無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，因家庭背景成為被關注的參賽者之一。他當年由英國留學回港，曾有機會當歌手，但兩年間接洽過5間唱片公司，最後發覺性格不適合在娛樂圈發展，轉投保險業，一做便20多年，現為保險公司資深總監，旗下團隊有數百人，包括因「抽水」惹禍遭解僱、早前涉JPEX案被捕的林作。

向展鵬過往曾在保險公司的周年晚宴的歌唱比賽勝出，但都不及參加《中年好聲音2》大壓力，對著星級評判陳慧嫻、 伍仲衡、張佳添、 周國豐及肥媽（Maria Cordero），加上不習慣望攝影機。他雖然自覺唱歌不錯，但參加《中年2》後發覺有很多實力強勁的臥虎藏龍，他比較下只是一般人講的卡拉OK掌聲。當年爸爸的朋友黃霑指他把聲好，但要多加磨練，叫他不要陶醉在卡拉OK掌聲中。他那時年少氣盛，覺得對方不識貨，聽不入耳，現在終於明白。他決定參賽後搵老師學唱歌，還跑步減肥兼練氣，體重最勁時超過180磅，肚腩大到似懷胎10個月，現在變成兩個月，是意外收穫，更戒了酒。

向展鵬做保險業20多年，已是年薪過千萬的資深總監，旗下團隊有數百人。他做出成績與向氏家族無關，他笑言13個叔叔，沒一個幫他買保險，10個姨媽得一個幫他買了一份醫保，萬多元一年。成個家族加埋不多過5個人幫他買保險：「我做了保險20幾年，家族得5張單，靠他們點攞到咁多年top sales。」不過可能他們覺得他做保險是玩票性質，不會做得耐，又可能不想向他透露太多私人狀況。

（即時娛樂）