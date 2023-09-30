澤演香港見面會八度落台 送抱自拍冧粉絲 (13:32)

韓國男團2PM出身、劇集《黑道律師文森佐》的澤演，昨晚在九展Star Hall舉行《2023 OK TAECYEON in HONG KONG : SpecialTY》香港站粉絲見面會。他以歌曲《Magic》及《Anyway》為見面會揭開序幕後，以廣東話說︰「大家好，我係玉澤演，好開心見到大家，好掛住你哋，歡迎大家嚟到呢度，希望大家度過歡樂嘅時間。」澤演很開心跟香港粉絲一起度中秋，透露前一晚在海傍跑步，覺得天氣好，沒想像中炎熱。他說︰「一邊跑步一邊看夜景，見到有人在喝啤酒，我也好想喝杯。」他自言畏高，卻在劇集《為你心動》中扮演能飛天的吸血鬼，拍攝時要吊威吔，只能頂硬上。

澤演在活動上不時跟主持人「口水尾」學講廣東話，還獻唱了馮允謙的《給缺席的人唱首歌》。他表示有私下苦練廣東話，覺得廣東歌很難唱，「我」的發音最難。台下粉絲高呼「Encore」，澤演耍手擰頭稱「我要走了」。在實現粉絲願望的環節上，澤演走落台完成粉絲要求他自拍的任務。有粉絲寫下「你能感受我的心跳嗎」的願望，澤演笑言在台上就能感受到，他還調侃粉絲說︰「想自拍應該要寫得準確一點。」他之後化身咖啡師，將親手沖的咖啡放入保溫瓶，還先喝一口才送粉絲，令台下粉絲瘋狂尖叫。

活動尾聲，澤演說︰「很開心，很久沒來香港，粉絲依然熱情。中秋是跟家人團聚的節日，這晚粉絲成為我的家人，永遠不會忘記2023年的中秋在港度過。」最後安歌時段，澤演落台繞場一周，全晚合共落台8次，與粉絲自拍更送上擁抱，並壓軸唱出2PM經典歌《Hands Up》，掀起全晚高潮。

（即時娛樂）