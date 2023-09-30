姚焯菲望明年18歲財政獨立不依賴父母 出專輯儲歌開騷 (15:50)

姚焯菲（Chantel）昨晚中秋夜舉行《ONe》相集簽書會，吸引大批「小菲象」（粉絲暱稱）捧場。身穿全黑露腰短裙的Chantel，在活動上唱出《#BFF》及《這個姿態》兩首歌，又玩遊戲、餵粉絲吃月餅。早前（22日）在新西蘭度過了17歲生日的她，表示當日與朋友食飯慶祝，日前返港後再和家人補祝。談到生日願望，Chantel拒透露︰「說了就不靈驗，都是跟讀書有關。爸媽送我大利市，祝我身體健康、學業進步。」明年18歲成年，Chantel希望能更獨立，能在財政上獨立不依賴父母，同時想推出首張個人專輯。談到有指她計劃返港升大學，Chantel說︰「香港是我其中一個選擇，心儀的大學名單有香港的大學。我也想回港升學，始終香港是我家，近家人較方便。無論回港或外地升學，家人也支持我的決定。」

Chantel表示附有其最新單曲CD的相集記錄了她在日本拍MV時的歷程，攝影師從數千張照片選出900張輯錄成相集，她沒參與揀相過程，尊重攝影師的決定。炎明熹（Gigi）即將舉行首次個人演唱會，Chantel希望將來也有機會開個唱，但目前仍未達到水平。她說︰「待我18歲成年後才開騷，希望自己在成熟點及儲多些歌時才開個唱，紅館演唱會是我的目標。」被問到會否捧場支持炎明熹，Chantel表示會去探班，但未必有時間入場睇騷。她會鼓勵炎明熹別給自己太大壓力︰「我曾與張馳豪合作開演唱會，知道不容易、很大壓力，一個人開個唱就更緊張。她要保養好聲線，多休息，做好本分就足夠，加油﹗」

（即時娛樂）