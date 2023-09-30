你好，我的大夫｜蔡思貝演中醫令觀眾改觀 網民︰癲姐後又一吸粉角色 (17:25)

蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣等主演的劇集《你好，我的大夫》，昨晚（29日）一集講述兩對備受不育問題困擾的夫婦在清勁（何廣沛飾）及嘉應（蔡思貝飾）幫忙及調理下成功懷孕，可惜最終均空歡喜收場，連環得悉噩耗的嘉應大受打擊崩潰爆喊。自劇集播出以來，蔡思貝在劇中的長髮中醫造型除了被讚有女人味，不少觀眾亦因其角色而對她改觀，指「嘉應」是她繼《踩過界》「癲姐」後又一吸粉角色。蔡思貝說︰「好開心觀眾都對我呢個角色有好多感受，同我一齊喊一齊嬲、一齊墮入愛河，仲有註冊中醫同我講，佢哋以為我嘅手法係替手，話睇起嚟好專業。」

談到她在劇中與何廣沛的甜蜜場面，蔡思貝笑言沒計算過兩人吻了幾多次，但就設計了不同形式的吻戲以配合劇情。她說︰「拍攝回憶片段時，我哋想營造出最純粹嘅甜蜜，另外亦有啲百厭青春嘅、心痛安慰嘅，以及甜蜜心動嘅。我同廣沛會事前溝通，睇吓每場戲需要乜嘢感覺，最後有共識地進行。拍餵食三文治甜蜜片段時，廣沛怕醜忍唔住笑，令全場工作人員爆笑。」

嘉應在劇中談到女人小產話題時黯然神傷，似是身同感受說了一句︰「始終有過生命喺肚入面，突然消失咗，對一個女人嚟講好大傷害。」當她得悉敏嫣（周麗欣飾），再度中空寶時，鏡頭穿插了嘉應獨自躺在手術牀上的片段，疑曾經懷孕及流產，經手人可能是清勁。蔡思貝透露拍攝這場戲時的趣事︰「呢場戲係一Take過，主要想表達嗰種突如其來嘅無助感。我記得當時叫咗現場一位導演幫忙讀敏嫣嘅對白，佢竟然用哭腔演繹，結果我叫佢用正常語調，否則我會笑到停唔到。」

（即時娛樂）