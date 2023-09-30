李克勤中秋節澳門開騷 唱《紅日》萬人大合唱 (20:25)

李克勤在澳門跟澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》，昨晚跟樂迷共度中秋節，克勤父母都是澳門人，所以今次不單太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持，在澳門團聚。

昨晚首場演出，克勤以《月半小夜曲》跟大家在舞台賞月，他又跟觀眾互動大合唱《紅日》，全場近萬觀眾一齊唱。他在舞台上說好榮幸，入行幾十年很多歌都是廣東歌，不過有幾首歌是讓不會廣東話的人，為了可以唱而學廣東話。《紅日》是其中一首，無論去到世界各地，無論觀眾講英文、普通話、潮州話、上海話，都識唱《紅日》。不單止帶動到廣東歌，也帶到正能量給大家。

他又要公開感謝酒店的貼心服務，說：「過澳門之前，酒店問我服務上有什麼需要，盡力安排。我話想要一張好硬好硬嘅牀，因為打波傷腰舊患，之前試過行路要拐仗，到澳門前我已經日日針炙又物理治療，治療師叫我要瞓最硬的牀，才可以快好啲同埋唔容易再閃腰， 我之前喺屋企係瞓地。到酒店時我的牀在牀褥下墊了一塊木板，是我多年來走遍大江南北，第一次獲得的服務，見到塊木板的一刻，真係感動到眼濕濕。綵排完我成身散晒返到房，撻落牀的一刻我十足條死魚撻落砧板上，心裡感恩。」今次澳門演唱會是全新Rundown，全新製作，跟香港演唱會不一樣，連舞台服裝也是新的。

（即時娛樂）