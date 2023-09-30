《金宵》監製離巢後頭炮作品 《Food Buddies》葉鎮輝︰沒需要搣甩大台味 (23:15)

柯煒林、談善言、衛詩雅、蘇皓兒、吳肇軒、唐浩然等主演的ViuTV劇集《Food Buddies》，以Dating App與美食講述現代年輕男女的愛情關係，加入多角戀、泛性戀、NTR（給別人戴綠帽）等內容，意識大膽。《Food Buddies》出自近年無綫佳作《金宵大廈》系列監製葉鎮輝及編審羅佩清（Ruby）的手筆，兩人去年相繼離巢，轉投電訊盈科旗下的Studio VO，炮製出這部Studio VO的頭炮作品。葉鎮輝指《Food Buddies》其實是「少少鹹，多多趣」，ViuTV對鏡頭的尺度審查比無綫更嚴謹，只是在故事題材與意識表達方面較寬鬆。「Ruby曾擔心某些場面能否拍攝，如講述吳肇軒自瀆的劇情也非一般港產劇情節。我叫她放心寫，拍攝時再調校，以意識流手法表達。多年經驗也知電視尺度，原來Viu的畫面審查比舊公司更嚴謹。觀眾或留意到網上版稍有不同，我不會以原汁原味作宣傳，但有些刪了的戲，我想保留的也放進網上版。」

吳肇軒劇中飾演想脫單的「平凡IT狗」阿德，同時遇上女神Asha（蘇皓兒飾）及Jan（談善言飾），意外發展成三人行，在餐桌上、牀上也打開了新世界的大門 。葉鎮輝指「阿德」這角色很難演，夾在兩女之間很易變得猥瑣，現在的阿德「宅」得來又傻氣，觀眾易接受。「我看電影《哪一天我們會飛》時對他留下印象，他很用心演戲。我要特別多謝葛民輝聲演他的寵物『嘟嘟』，人和狗很生動。」柯煒林在劇中飾演熱衷NTR的BJ，葉鎮輝指他是很有自己想法的演員。飾演有社交障礙的小鮮肉Man的唐浩然，幾年前曾演出劇集《教束》，後來又跑到幕後工作。「他在演藝學院主修導演， 拍攝時很明白導演的想法，合作時很有火花。他與吳肇軒、柯煒林也很有潛質，這班年輕人聽了故事後也被角色吸引，想作新嘗試。」

至於3位女角，葉鎮輝指「談善言除了是網民的女神，更是好演員」，她拍攝前做足功課，在劇中予人不一樣的感覺，誘惑的眼神令觀眾無限幻想；曾於《金宵2》合作的蘇皓兒拍攝時很用心，只需要演出機會；衛詩雅在電影《不日成婚》演得很放，是他找她演出的原因。《Food Buddies》已播出了兩星期，葉鎮輝留意到外界的反應，發現觀眾的接受能力很闊。「不同年齡層觀眾看後有不同領悟，年長成熟的多了解年輕人的世界；為人父母的學懂以不同角度跟子女溝通；年輕人對主角的情况有共鳴，也多思考；對於年幼觀眾，此劇對他們或也有提醒作用。故事沒對這些男女關係判定對或錯，但去玩去衝，最終也要負責任和守規矩，這是人與人關係成長的故事。」

如今日仍身在無綫，葉鎮輝未必會拍出《Food Buddies》這類型的劇。「珍姐（曾勵珍）未必喜歡。大台有制度要遵守，考慮因素多，因此要多解釋，但不一定不能拍，文偉鴻（無綫《使徒行者》、《城寨英雄》、《超能使者》、《隱形戰隊》等劇監製）也拍過《性在有情》。我拍《金宵》時也曾被問拍得多恐怖？會否嚇走觀眾？不同平台拍不同品種的劇集是好事，各有選擇。我今次不是要挑戰尺度，只是想拍些有趣、貼地的社會故事。」葉鎮輝1998年加入無綫，由助理編導做起，首個參與劇集是《烈火雄心》，《金宵大廈》是他在無綫時期的代表作。當年曾婉拒王維基「香港電視」的招攬，至去年卻決定離巢，葉鎮輝是希望能「睇多啲，試多啲」。「無綫是個大家庭，公司給很大支持，很有安全感，器材與技術各方面也在進步，但我想在無綫以外多學習。世界走得很快，學習是一世的事。過去20多年，無綫給了我寶貴的經驗，特別是調到TVB New Wings以實景拍攝，認識了很好的外判製作團隊，令我在新環境面對什麼也不怕。」他不認同無綫劇一定有「大台味」，要視乎導演的風格、講故事技巧及鏡頭運用。「我也沒需要搣甩所謂的『大台味』﹗」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）