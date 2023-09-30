張天穎與吳啟洋分手 避答許寶恆是否第三者 與女方唔熟冇交流 (21:28)

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）被指因許寶恆（Alice）介入而跟拍拖5年的張天穎分手，Phoebus日前出席活動時稱分手不涉第三者，與Alice非情侶關係。張天穎今晚出席《未來音樂祭2023》時，提及與Phoebus分手一事時仍難掩失落，表示要慢慢來。她避談Alice被指是第三者的傳言，只說要更愛惜自己，沒多看不開心的報道，同時靠寫歌來分散注意力。

對於Phoebus指分手不涉及第三者，不再追蹤他與Alice社交網是前度的個人決定，張天穎表示︰「他說什麼我都信，不想再提不開心的事。（你們早有問題存在？）這問題很深，兩個人一定有磨擦、有不開心，開心發現家人及身邊朋友很惜我。」張天穎表示沉澱後會繼續前行，暫時未有心情接受新戀情，不會因此嚇怕不再和圈中人拍拖，對未來感情事隨緣。

她擰頭示意分手後沒再跟Phoebus聯絡。被問到Phoebus是否在台灣拍完《P1X3L 5G上台計劃》回港後提出分手，張天穎表示︰「不清楚，總之他說什麼我都信﹗關係建基於信任，但消息的確突然﹗」至於分手原因，張天穎欲言又止，最終沒回答。她被追問如此維護Phoebus的原因時說︰「不想被感情事影響工作，所以低調處理。」被問到如Phoebus和Alice真拍拖，她會否送上祝福時，張天穎未回應，只說她做好本分，而且與Alice不熟，只曾在活動上見面和合照，沒有交流。

（即時娛樂）