陳慧琳相隔4年再踏舞台開個唱 金色性感舞衣展霸氣 (22:26)

陳慧琳（Kelly）一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》今晚於澳門銀河綜藝館舉行頭場演出，Kelly狀態大勇，一開場即以連場歌舞炸爆舞台，炒熱現場氣氛。

Kelly相隔4年再踏舞台開個唱，製作落重本，舞台特別搭建一間通心白屋外，影像上亦營造出準備作戰的狀態。Kelly穿黑色戰袍，配以金色后冠，並聯同16位舞蹈員在白屋前載歌載舞，唱出《Ask》及《都是你的錯》。在《Ask》的中段，Kelly脫下戰袍與后冠，以一身金色泳衣款式的舞衣示人，超高衩騷修長美腿。

唱完兩曲後，Kelly問台下粉絲：「型唔型呀？鍾唔鍾意呀？請畀多啲掌聲跳得咁落力嘅Kelly Troop！好耐冇見喇！上次嚟澳門開騷已經係2019年，4年裏面變化好大，發生好多事，但你哋對我嘅支持有冇變到先？」這時粉絲都報以熱烈的尖叫及歡呼聲。隨後Kelly又說：「今次演唱會叫Season 2，亦代表住我嘅重新出發，呢個演唱會應該騷一個進化咗嘅我出嚟，即係Kelly 2.0，因為唔進化就退化，所以可能亦因為自己係處女座，不斷Chur自己，拎最好嘅嘢出嚟。」Kelly此時也檢視現場，發現粉絲來至不同地方，除澳門及香港外，亦有來自台灣、北京、上海、廈門、青島等地，令到她十分驚喜，興奮表示：「我嘅Season 2開始喇！」

（即時娛樂）