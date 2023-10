憑韓劇《社內相親》人氣急升的安孝燮,昨晚首次在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行香港粉絲見面會。他表示多年來忙於拍劇,終有機會與香港粉絲見面,心情既激動又緊張。

見面會安排問答及遊戲環節,安孝燮談及日常生活習慣與工作近况。其後有4個遊戲任務,包括用廣東話重演3部人氣韓劇經典對白,包括《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》及《紅天機》,又為粉絲錄製Morning Call語音,再用英文朗讀情詩等。

出道前曾經是JYP娛樂練習生的安孝燮,展現唱跳實力,其中翻跳BigBang成員太陽的《Vibe》及演唱《I'm your man》及《Still with you》。他自言歌舞表現麻麻,有少少跣腳失誤,加上喉嚨不適,「(今日)有點感冒,但見到大家好了好多,所以我要多些來香港」。encore時段,安孝燮自彈自唱多首歌曲,包括英文歌《Let It Be》、《Nothing's Gonna Change My Love for You》及韓語歌《感謝》,大曬音樂才華。

