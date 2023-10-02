我要瞓鬥｜6號胡美貽互爆金句 黃瀅仴智力擔當破解IQ題 (16:27)

瀅仴受訪時笑言，可能跟看得多推理劇集和漫畫有關，她又自言是處女座，對細節警覺性較高。（大會提供）

由陸浩明（6號）、 曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）擔任主持、鄭子誠聲音旁述的J2節目《我要瞓鬥》，經過一周比賽只剩餘10組「瞓鬥師」，他們要留在錄影廠內繼續馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。

今晚（2日）一集延續上周集體「搵鐘」任務，藝人和素人合作打破隔膜，毫無保留使出真功夫。論到表現最突出，要數到樣子甜美的黃瀅仴和拍檔劉倬昕（Samlau）。瀅仴連環破解3大IQ題，成為智力擔當。連主持陳葦璇宣布解題成功一刻，都露出驚嘆表情，拍檔Samlau在數獨解題上，亦有出色表現。

瀅仴受訪時笑言，可能跟看得多推理劇集和漫畫有關，她又自言是處女座，對細節警覺性較高︰「特別鍾意睇懸疑、要花腦力去估、去諗嘅戲。」

今趟胡美貽(Nicole)不單展現腦力擔當，她跟6號化身金句王。當有「瞓鬥師」齋講不做時，6號即爆金句揶揄：「有講無做，動作指導。」Nicole用金句自勉：「呢個世界冇解唔好嘅嘢，只有解唔開嘅自己。」

經過多場遊戲任務，除表現出色的瀅仴同Nicole之外，方紹聰(奶仔)同陳建文(文叔)最具黑馬本色。奶仔以體力取勝，文叔表現「慢活」冷靜，在危急關頭曾發揮起死回生作用。在今趟「搵鐘」最後階段，他冷靜作出指示成功逆轉勝。

明晚（3日）播出一集，遊戲進行了16小時，經過小休同放飯，10組「瞓鬥師」再次踏上征途，進行「接棒」和「我好眼瞓」兩項對決。涉及罰Coins各人打醒精神，經過短暫和諧，素人同藝人再現互篤情況。文叔投訴素人安仔犯規，最終要靠「VAR」看重播證清白。

（即時娛樂）