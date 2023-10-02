黃偉文睇Dear Jane倫敦騷勁感觸：第一次Live聽《銀河修理員》 (17:21)

樂隊Dear Jane昨晚（1日）在英國倫敦舉行演唱會，身在當地的黃偉文（Wyman）亦有捧場，Wyman和Dear Jane近年合作無間，Wyman為他們寫了不少出色歌詞，包括《銀河修理員》﹑《到底發生過什麼事》﹑《哀的美敦書》﹑《聖馬力諾之心》及《浮床》等，不過原來今次是Wyman首次在現場聽《銀河修理員》，難怪他相當感觸。

Wyman解釋為何昨晚身穿球衣睇騷，他寫道：「感觸，係因為今（昨）晚，其實我先至係第一次live聽《銀河修理員》...同每一首我幫Dear Jane寫嘅歌。

2019年尾，我同佢哋喺灣仔St. Regis酒店coffee shop初次見面，我哋著住絨褸冷衫，傾吓首次合作應該寫乜...2020年3月，COVID肆虐人間，『祝你在亂流下平安』第一次喺空氣裡面希望同大家打氣...

之後開始咗同佢哋一連串互相交心嘅作品，睇歌數，又睇返自己已經住咗一陣嘅倫敦，因為好似已經行咗好遠嘅路，所以感覺上以為係好耐之前，我今日先省起，原來只係三年多啲啲嘅事。寫嘅人唱嘅人聽嘅人，個個來回地獄又折返人間，全部都已經做咗幾世人，唉～『恍如隔世』原來就係咁樣解。

#我平時唔係幾肯著足球球衫 #平時嘅意思呢係指過去30年 #今晚為咗佢哋同聖馬力諾隊 #破例著一次 #另外都想點返首聖馬力諾之心比入咗亞運四強嘅香港足球代表隊聽」。

（即時娛樂）