陳慧琳演唱會澳門站｜馮德倫當嘉賓 Kelly淚灑舞台 預告或明年底香港開騷 (18:34)

一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》昨晚在澳門銀河綜藝館舉行尾場演出。闊別演唱會舞台4年，陳慧琳（Kelly）狀態大勇，身形弗爆，配以歷年經典情歌及跳舞歌再會歌迷。Kelly好友馮德倫（Stephen）力撐擔任特別嘉賓，台下歌迷瘋狂又投入，令Kelly淚灑舞台。

演唱會上，Kelly為歌迷帶來歷年金曲與近年新歌，還有連場勁歌熱舞，整個演唱會驚喜不斷，其中一個最大驚喜，當然是馮德倫現身開金口，他與Kelly合唱，2人先合唱《北極雪》，Stephen說：「我唔單只好耐冇唱過呢隻歌，我仲要係好耐冇唱過歌。」Kelly聞言笑說：「聽得出，保持番20年前嗰個水準，都OK嘅。」Stephen聽到Kelly的美言，即說：「你就保持番20年前一樣咁嘅樣，跳舞又冇變過。」Kelly指Stephen只要剃鬚，一樣有型，Kelly說：「你昨晚（前晚）嚟，男女都冧到爆。」

身穿樽領衫的Stephen，與穿上銀色高衩舞衣的Kelly，相映成趣，就連Stephen也不禁笑說：「我有啲著多咗，應節《北極雪》諗住著好啲，點知你... ...琴晚（前晚）見到咁樣，今晚（昨晚）諗住除咗條褲，但費事啦！」Kelly聽到也說：「咁我係咪要著冷褲？」2人你一言我一語，逗得台下歌迷笑聲不斷。難得來到，Stephen表示應該合唱多一首歌，最後合唱《紀念日》送給歌迷。

久別歌迷，Kelly除了精心炮製歌單，她亦分享內心世界。她提及在初出道時，因為當時的經理人黃柏高（Paco）幫她找了神算子，指紅色最旺Kelly，出道時她由宣傳照到出席活動，都以紅色裝束示人，結果紅足20多年，不過Kelly道：「其實我又唔係好信呢啲嘢，但又會諗番起，如果當年唔係著紅色，今日又輪唔輪到我企喺呢個台呢？又唔知可唔可以再企耐啲呢？」

這時台下歌迷尖叫聲不斷，瘋狂叫喊Kelly名字，看到歌迷熱烈反應，Kelly忍不住哭起來，並說：「唔知仲可以企多幾多年呢？呢啲都係唔好諗咁多喇，自然啲啦！」然後她再為歌迷送上《誰願放手》。演唱會尾段，Kelly連續送上3首快歌，歌迷也按耐不住湧到台前起舞，掀起高潮，Kelly最後Encore《星夢情真》及《對你太在乎》後，演唱會亦曲終人散。

完成兩場演唱會後，Kelly出盡全力唱到聲沙，但台下反應令她開心興奮，她說：「終於放監可以食嘢喇，可以食乜嘢都得喇，因為見到我啲衫，真係多啲啲肉都唔得，我𠵱家可以盡情擦餐飽。」

問到是否在台上哭最難忘，Kelly說：「好多都好難忘，因為今次個騷好多新嘅嘢，每一Part都排咗好耐，希望帶啲好嘢畀大家睇，我冇預自己會喊，仲諗住唔會喊㗎啦，但見到咁多Fans支持，忽然間有少少感觸，但有叫自己唔好喊，因為我要繼續唱歌，最終都收拾心情。」

這次邀得Stephen做嘉賓，也絕非易事，Kelly 說：「其實我3個月前就已經搵佢做嘉賓，不過佢都考慮咗1個月至答應，因為佢太耐冇唱過歌，我就用我誠意打動佢，我就話你鍾意唱邊首都得，我可以同你一齊唱，佢最後就話好啦，我就嚟做你演唱會嘉賓啦！。」除了歌迷，家人亦因為假期關係，前往澳門看她演出。澳門站過後，Kelly透露：「稍後會去美加，星馬等地，香港應該明年年底，呢段時間再儲多啲靚歌。」

（即時娛樂）