許靖韻曾「被派帽」感到勁hurt 維繫感情靠雙方信任 (19:30)

許靖韻（Angela）今天（2日）推出全新廣東作品《偷東西的女孩》，歌曲由徐浩作曲、林若寧填詞、黃兆銘編曲。歌曲Demo於2年前已創作，事源Angela跟徐浩寫歌錄音時，2人突然間有個想法，因為Angela喜歡千禧年代廣東歌，於是新歌便以千禧年代情歌為靈感。Angela之前推出的歌都是慘情歌中被傷害的一個，今次來個大反轉：「新歌就係講我主動地去傷害人。」

Angela大讚MV內容及前期鋪墊顯心思：「之前拍MV唔會有角色名，今次有個角色名，我嘅角色叫Mia，佢亦都係有職業㗎喎，係一個愛情專欄作家。成個故事係好完整，感覺好似拍緊一部微電影多過MV，我幾鍾意呢個感覺，因為令到首歌嘅層次感再多啲，可以表達到更多。另外，MV有一個幾深嘅鋪墊，團隊特登幫Mia開咗一個Ig account，大家可以去follow佢，因為『佢』係會不定時咁share佢對愛情嘅觀點，將MV入面一啲嘢，擺喺真實世界，我覺得：咦？幾得意喎，有關連喎。」

歌名《偷東西的女孩》，顧名思義，這是一首講述偷情、出軌歌曲，問到Angela有否類似經歷，她坦言試過「被派帽」，她說：「入行前有被出軌過嘅，一開始有好多唔甘心嘅情緒，或者想嘗試原諒對方，但最後都係分手收場，因為覺得有好多嘢對方做錯咗，自己接受唔到，就會信任破裂，埋下唔相信種子，咁就好難繼續走落去。近年啲朋友同fans都有好多類似經歷嘅分享，咁我儲埋佢哋呢啲嘅經歷，所以今次喺感情演繹同創作上都好有幫助。」

MV其中一句對白：「其實每段關係都需要內疚去維繫」，Angela亦表示認同：「因為人愈內疚可能會愈盡力對對方好，或者去包容對方，有內疚感相對地係罪惡感。」問到維繫關係的最好的方法，她認為信任是最重要：「我覺得維繫一段關係係互相去付出，大家嘅付出唔會有一個過多，或者有一個過少，仲有就係信任，彼此信任係好緊要，同埋最緊要係相處得舒服。」

（即時娛樂）