周永恆已刑滿出獄 自爆監倉內遇粉絲 劉馬車情傾霍哥 (19:49)

周永恆（Roy）、霍俊邦（霍哥）、鍾培生今天（2日）出席大埔舉行《培生擂台無敵盃2023》海選發布，宣布網紅劉馬車與龍心，將加入拳賽對戰，鍾培生拒絕受訪。

龍心自創新名「東方餓狼黑龍」，兼連環耍拳擺甫士，自封「天水圍墮天地獄獸」的劉馬車，除衫騷排骨胸和做拱橋動作示威，以另類手法搶鏡。在場「食花生」的Roy興奮大笑，慫恿兩人互相試拳，即被霍哥出言挑釁：「你笑笑口，我想打爆你個嘴！」最終他們表現克制，在平靜氣氛結束活動。

Roy早前因襲警和拒捕罪成，被判監2星期，他表示扣減假期之後，服刑6日出獄，囚禁期間瘦了2kg，他把握時間做拉筋及打坐備戰拳賽，以及思考人生，他說：「之前有好多家庭、感情問題發生，現已解決，可以專心應付賽事。」

談到太太陳薇有沒有探監，他說：「第一日牧師來探我，我請牧師轉告太太不要來，這些地方不用見識，我在監獄裏沒有被人欺負，亦沒有欺負人，我有長期情緒病，但沒有帶藥，入去病房取完藥，然後就被安排去『水記』單人倉。」Roy沒想到在監獄裏遇上粉絲，聽到有男生唱出舊歌《沒有為你哭》，他自言尷尬得面紅，又打算稍後跟牧師到監獄探訪和分享。

Roy又指今次能夠見到劉馬車和龍心真人，非常期待和開心，席上傾談間發現龍心是勁人。

劉馬車被鄧月平和林芊妤（Coffee）斥他自編自導新聞，劉馬車表示已發生的事不多解釋，公道自在人心，相信大家清楚。他表示不再喜歡Coffee和鄧月平，轉投情傾霍哥：「霍哥好高大，有吸引力，我開始喜歡男人。」

劉馬車稱對戰龍心信心不大，皆因見到對方胸肌紮實且有殺氣，加上自己身體不好，擔心被他擊中手尾長：「我近半年沒胃口，飲食後會嘔，又試過咳出血，懷疑練彎腰、拱橋弄傷腰椎，現在看中醫和針灸調理，但最緊要希望龍心不要打面，靠個樣搵食。」

（即時娛樂）