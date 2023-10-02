粵劇金紫荊｜胡楓頒獎予吳仟峰廖國森 梁非同生日獲獎雙喜臨門 (21:17)

《第三屆香港粵劇金紫荊頒獎禮》昨晚於尖沙嘴文化中心舉行，頒發5個獎項組別，分別為優秀年青演員獎、優秀新編劇演出獎、網上最具人氣獎、資深專業演員獎及金紫荊藝術成就獎。

胡楓（修哥）擔任頒獎嘉賓，頒發資深專業演員獎給得主廖國森（森哥）、及金紫荊藝術成就獎得主吳仟峰（仔哥）。昨晚國慶放煙花，尖沙嘴多處封路及交通擠塞，修哥幾經辛苦才到場。他多謝警員幫忙開路：「如果入唔到來就行路來，就算行到腳攰都好一定要來，但警察叔叔亦好惜我。」他頒獎時表示：「我唔係粵劇人，但可以企喺呢個頒獎禮好開心，森哥、仔哥得獎真係唔簡單，大老倌、新秀好勤力，下好多功夫先有成績，台上一分鐘、台下十年功，我十分欣賞。」修哥原來在粵語片年代拍電影外，曾嘗試想演粵劇，不過想到粵劇要下很多功夫就打消念頭。

森哥是1980年香港八和會館第一屆畢業生，入行40多年經歷很多，他引用粵劇常用語「邊式武小丑 鬚掛紅黑白」來形容什麼角色都演過，很多謝很多前輩梅雪詩、龍劍笙、朱慶祥老師等。當提到已故大老倌靚次伯的教導時，一度感觸哽咽。他還衷心多謝已故李香琴（琴姐），琴姐在他仍是八和學生時，給予機會參演粵劇。琴姐為了給後輩機會，是主動減人工唱壓軸，留給八和學生演唱機會。他說：「相信如果沒有琴姐、沒有雛鳳鳴幾位台柱，就沒有今日嘅我！」

仔哥多謝已故祥哥（新馬師曾）教他很多粵劇經驗，點醒他很多竅門：「得獎對於我是很有意義，明年係我踏入藝術界60周年，雖然自己唔係有超卓成就，但好僥倖得到業界認同。」

優秀年青演員獎得主有杜詠心、謝曉瑩、梁非同、吳立熙、梁燕飛、陳紀婷。明天是梁非同的生日，她昨晚在後台切蛋糕預祝，喜上加喜。她多謝前輩指導、賞識她的班主、戲班的同輩們，在藝途上有同輩共同努力，互相扶持是很開心。

（即時娛樂）