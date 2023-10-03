金馬獎提名｜余香凝爭影后激動大哭：人生最驚喜Moment (18:40)

第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日於台北國父紀念館舉行，今天（3日）公布各獎項入圍名單，再為人母兼正在坐月的余香凝，憑電影《白日之下》角逐金馬影后，將與鍾雪瑩《填詞L》﹑胡伶《菠蘿，鳳梨》﹑林品彤《小曉》和陸小芬《本日公休》爭奬。

余香凝聞入圍後喜極而泣，她說：「好開心好開心，我個人未平復到，好激動，因為仲坐緊月，所以可以坐定定睇入圍名單直播，媽咪坐我左邊，囡囡坐右邊，其實囡囡唔知發生乜事，媽咪及囡囡惜我塊面，今次係人生十大最驚喜﹑最開心Moment，同埋有媽咪同囡囡陪我分享，亦好開心保怡哥（林保怡）及Rachel（梁雍婷）及美術指導可以入圍，因為呢齣戲係我好鍾意一齣電影，香港仲未上映，希望呢個入圍可以帶動觀眾關注呢部戲，多多入場支持，了解下呢部戲講乜嘢，留意緊一件事，我哋關注嘅社會議題，我知坐月唔可以喊，但忍唔住激動到喊，坐完個月會收身，希望11月出席金馬獎唔會咁肥咁腫。」

梁雍婷入圍最佳女配角則說：「首先多謝金馬獎評審嘅肯定，特別想多謝監製爾冬陞、導演簡君晋、編劇Iris同阿Fung、《白日之下》所有演員及幕後整個團隊，一齊共同創作咗一套別具意義嘅電影，希望到時公映嘅時候觀眾會入場支持《白日之下》。特別想多謝飾演小明嘅周漢寧，多謝佢係拍攝過程中，同我一齊行呢段journey。最後再一次恭喜Jennifer、保怡、Albert 、陳巧倩、謝靄琳。」

【最佳女主角】

胡伶/菠蘿,鳳梨

林品彤/小曉

鍾雪瑩/填詞L

陸小芬/本日公休

余香凝/白日之下

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（即時娛樂）