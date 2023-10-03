汪明荃透露欣宜近况 暫不打擾鄭少秋：等佢靜下 (19:13)

早前阿姐到廣州參加考察團，有讚有彈，首次乘搭高鐵大讚又快又舒適，但對內地洗手間衛生情况卻大呼嚇死。（鍾偉茵攝）

汪明荃（阿姐）今天（3日）為牀褥品牌拍攝全新一輯廣告，她表示與該品牌無間斷合作了35年，未被換人感覺很光榮，且每年酬勞都會加少許，是她最長時間的代言品牌。阿姐指與老公羅家英都喜歡硬身牀褥，對脊骨較好，更大爆家英哥有翻瞓兼有鼻鼾，她笑道：「但不會嘈醒我，因為我都有鼻鼾。」

早前阿姐到廣州參加考察團，有讚有彈，首次乘搭高鐵大讚又快又舒適，但對內地洗手間衛生情况卻大呼嚇死，有很大改善空間。問阿姐多不多北上消費？她說：「好多人話內地消費又平又靚、服務又好，香港要學習，不過長假期香港夜市都好番啲，一直改進。」

談到老拍檔鄭少秋大女鄭安儀於美國自縊身亡，問阿姐可有關心？她說：「睇報紙先知，等佢靜下，兩公婆商量下啦，仔女嘢都麻煩嘅，又唔係一齊住，睇唔到咁多，55歲都好大個，唔會煩佢住，打電話問候都得，但佢都唔聽電話。」

阿姐稱早前老闆想找秋官做演唱會嘉賓，也完全不聽電話，她說：「我冇私下打畀佢，飲茶都冇，拍完戲就大家各自各啦，登台就會見到。」

阿姐不清楚秋官大女是否有情緒問題，問可有關心傳有情緒問題的鄭欣宜？她說：「情况點我真係不知，私下冇搵佢，相熟朋友都話佢冇事，咁應該冇嘢啦，畀啲時間佢啦，有時細路女自己都有啲嘢，見佢咁瘦，我以為佢減肥。」

（即時娛樂）