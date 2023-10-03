金馬獎提名｜《年少日記》獲5項提名 10歲「老闆仔」黃梓樂爭男配 (19:07)

「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品《年少日記》，榮獲第60屆金馬獎5項提名，亦是唯一港片入圍最佳劇情長片，入圍包括：「最佳原著劇本」卓亦謙﹑「最佳剪輯」陳曉進和卓亦謙﹑「最佳新導演」卓亦謙﹑「最佳男配角」黃梓樂﹑以及「最佳劇情長片」 。

《年少日記》監製爾冬陞說：「有老懷安慰的感覺。」《年少日記》卓亦謙導演說：「第一次拍電影之前，我的本業是寫劇本的，一直很喜歡說故事，所以得到劇本上的肯定，對我來說有很大的意義，彷彿有人拍拍我的肩膀說：要繼續做自己喜歡的事情喔。」

現年10歲的「老闆仔」黃梓樂說：「首先好多謝導演卓亦謙哥哥畀機會我，第一次睇劇本嘅時候已經睇到喊，一套好打動人心嘅電影，而且我係第一次收到全套戲嘅劇本，好多謝導演嘅信任，拍嘅時候冇諗過入圍定唔入圍， 只希望自己盡力去做， 希望大家都可以支持《年少日記》。」跟黃梓樂角逐男配角的還包括陳澤耀《富都青年》﹑陳慕義《老狐狸》﹑傅孟柏《本日公休》﹑林保怡《白日之下》。

【最佳男配角】

陳澤耀/富都青年

黃梓樂/年少日記

陳慕義/老狐狸

傅孟柏/本日公休

林保怡/白日之下

【最佳劇情片】

石門

關於我和鬼變成家人的那件事

年少日記

疫起

五月雪

相關新聞：金馬獎提名｜余香凝爭影后激動大哭：人生最驚喜Moment

相關新聞：金馬獎提名｜影帝陷死亡之組 《鬼家人》林柏宏許光漢入圍 硬撼阮經天吳慷仁王柏傑

（即時娛樂）