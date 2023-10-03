金馬獎提名｜鍾雪瑩首度角逐影后食燒肉慶祝：謝謝廣東歌 (19:42)

由黃鐦監製，黃綺琳執導兼編劇之新片《填詞L》，榮獲第60屆金馬獎兩項提名，包括女主角鍾雪瑩提名「最佳女主角」及黃綺琳提名「最佳改編劇本」，2人均首度提名上述獎項。

鍾雪瑩說：「謝謝大會，謝謝《填詞L》的所有工作人員守望相助，謝謝廣東歌。黃鐦黃綺琳剛剛約了我今晚食燒肉，就像當初叫我一起拍電影如此即興又認真，我會多吃幾塊，謝謝！」

黃綺琳說：「第二次參加金馬獎，感覺比第一次還緊張。上次最高興是《金都》朱栢康提名最佳男主角，今次《填詞L》入圍兩個獎項，非常開心尤其是鍾雪瑩提名最佳女主角，超級幸運有她，一個超級會演戲的填詞人，一個超級會填詞的最佳女主角，恭喜！趕緊慶祝一下！」

《填詞L》由金像獎新晉導演獎得主黃綺琳執導，黃鐦監製，為《金都》後又一清新細膩之作，更是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，由鍾雪瑩主演，陳毅燊、葛民輝、吳冰、鄧麗英、胡子彤、潘宗孝、戴玉麒、陳書昕、吳家忻等聯合演出。

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（即時娛樂）