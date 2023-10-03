何廣沛劇接劇為台慶頒獎禮爭獎造勢 公開認愛盼成家立室 (20:30)

何廣沛在《破毒強人》演啞巴角色獲好評；在《你好，我的大夫》（右下圖）的演出亦備受讚賞。（劉永銳攝/劇照）

無綫小生何廣沛近來劇接劇播出，由《破毒強人》去到《你好，我的大夫》，打破遭雪藏傳聞，他坦言也怕眾混淆會看到厭，更留意到有觀眾看《你好，我的大夫》時，以為他會做手語，未離開《破毒強人》角色徐安樂的氛圍，他說：「唔好話觀眾，拍攝兩套劇時，時間有重疊，造型差唔多，都係木口木面乖仔、戇居仔感覺，就好似何廣沛做嚟做去都係咁嘅樣，唔好玩啦！一個啞巴一個木獨，演法同角色性格都差好遠，徐安樂係自卑內向嘅人，唔知自己想要乜，《你好，我的大夫》角色辜清勁，雖然喜怒哀樂好少，但係好有主見，好清楚自己想要乜，就是太清楚自己想要乜，所以唔理其他人點諗，大家細心睇落，演繹完全不同。」

去年何廣沛有份演出《回歸》後，相隔1年沒有他演的劇集播出，甫出便接連播兩套，他說：「如果《新聞女王》成為今年台慶劇，下半年合共就有3套劇，整整1年冇劇出，好多人以為我冇劇拍，其實拍咗好多，被觀眾誤解我被雪藏或棄用，要出嚟解釋，但播出時又會話套套都係我，一定係獲公司力捧，又要再解釋，其實我平均1年都拍兩套劇。」

雖然被指獲力捧今年得獎呼聲高，不過他表示自2018年獲頒「飛躍進步男藝員」獎後，已沒想過獎項的事，他說：「當然知道《破毒強人》啞巴角色，會係攞獎熱門人選，呢個角色難演，演得好而且觀眾受落當然開心，但對於獎項都係平常心，我寧願想觀眾讚演得好，好過話我攞到獎卻唔抵畀，聽到真正好評會開心啲。」

何廣沛過往不愛談及拍拖或談婚論嫁話題，但早前公開認愛，他揚言盼成家立室：「可能心態唔同咗，所以選擇公開，人生去到某個階段，自然會成長，有唔同睇法同轉變。」

對於結婚計劃，他堅持要先做到事業穩固，他說：「當演員好矛盾，拍完劇突然間就會有一股空虛感呈現，唔知道未來有乜嘢工作時，都會好慌，就算做到現在已經第10年都好，呢種不安全感依然有，問我幾時踏入人生另一階段，真係好難講，就算想，都要有能力做到先得，除非好安穩，畀到另一半一個家嘅感覺。」

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（即時娛樂）