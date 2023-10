next

馮允謙(Jay)日前在社交平台分享成長時期的證件相,笑言最近人人都分享AI生成的圖片,他曾想玩埋一份,但最後還是放棄,改為分享真實的童年學生相。他說︰「人哋post AI我都想post AI,但算吧啦...... 我拎啲新嘢畀你哋睇!#扮AI」林奕匡笑言︰「We look better without AI﹗(沒有人工智能的我們看起來更好)」商台DJ朱薰讚他「靚過AI」。

(即時娛樂)