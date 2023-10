盧瀚霆(Anson Lo)雖然身在澳洲拍攝MIRROR新團綜,但仍然密密更新Ig宣傳今日推出的新歌《ON》。他昨天公開《ON》的10秒MV花絮影片,片中的他駕駛電單車在公路穿梭,然後與一班舞者在行車隧道內跳唱。

Anson Lo留言︰「 《ON》 MV Teaser. MV Tomorrow. Are you ready?“Want my body figure? Reality check. Karma's like a rock star, it comes right back”」新歌已在各大平台上架,MV今晚9時於MIRROR YouTube頻道首播。

Anson Lo昨晚率先於Ig限時動態唱出《ON》幾句歌詞,笑言︰「唔可以再唱多啲啦,因為我真係『劇透』咗好多,太多﹗」他又表示香港和澳洲因有3個鐘時差,他這幾天為了能準時於Ig發新帖子,所以每天也校好鬧鐘,然後不斷看手機,看看夠鐘分享新帖子未。

(即時娛樂)