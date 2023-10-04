黃宗澤遭內地粉絲投訴態度不友善︰只為大家安全着想 (15:05)

黃宗澤、張繼聰、陳家樂、衛詩雅等，昨晚出席電影《紮職2》首映禮。陳家樂表示對電影的信心取決於家人索取多少戲飛，這次父親要10張，太太連詩雅也要2張和朋友捧場。黃宗澤羨慕陳家樂有屋企人支持︰「媽媽去了越南旅行，我今年中秋連她也見不到﹗」 談到早前被網民指出席在廣州舉行的商場活動時態度不友善，黃宗澤解釋：「當日太多人，圍觀人士企滿幾層樓。我以前試過想跟粉絲握手時，有人差點在扶手電梯上跌倒，因此這次只微笑點頭行過去，以免有人受傷。安全最重要，沒辦法，如人群向前衝就大件事，有人受傷，責任就在我身上。可能有人不明白，希望大家可以理解。大家都知我為人，如要說我不友善，我也沒辦法。我只是為了大家安全着想。」

張繼聰表示對《紮職2》票房有信心。太太謝安琪早前宣傳新歌時重提他曾因情緒問題有輕生念頭，張繼聰說︰「人生一定會遇到很多難題，一定會有情緒。遇到不開心事時，可以看電影、聽歌、吃美食令心情好轉就沒事了。」衛詩雅透露早前重遇有份參與的小演員，對方當時只是一個嬰兒，如今已2歲大，時光飛逝。她表示早前感染甲型流感，病情比感染新冠病毒更嚴重，一度以為自己會死。談到她在ViuTV劇集《Food Buddies》的親密戲被讚表情到位，衛詩雅說︰「這場戲播出時，我用手遮眼尖叫不敢看。我看自己演親密戲，一向似在看鬼片，直至經理人讚拍得靚才會重看。我不喜歡拍親密戲，首次見導演時已講明不想拍親密戲，但導演指電視尺度不會大。拍攝時，尺度卻真的很大，比我想像中大，幸柯煒林好好，十分照顧我的感受，拍攝順利。」

（即時娛樂）