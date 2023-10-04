李幸倪奪今年第2首五台冠軍歌 現階段想儲歌 未計劃開騷 (15:57)

李幸倪（Gin Lee）繼《Dum Dum》後，今年第3首歌曲《企好》亦成為五台冠軍歌。一眾粉絲收到消息後，與唱片公司秘密為偶像送上驚喜。當日唱片公司高層以開會為由叫Gin返公司，Gin一踏出升降機，眾粉絲即一擁而上及高呼「恭喜阿Gin第2首五台冠軍歌《企好》，Yeah」。Gin十分驚喜，她說︰「好多謝fans club畀呢個surprise我，thank you﹗《企好》呢首歌可以攞到咁好成績，第2首五台冠軍，你哋嘅功勞好大好大！多謝你哋嘅支持！加油！」

Gin透露從同事口中得知她是今年首位有2首五台冠軍歌曲的歌手，覺得非常鼓舞。她說︰「呢個好成績歸功於我成個團隊，唱片公司同事、製作音樂或MV班底嘅團隊，仲有粉絲支持先有咁好嘅成績，我覺得好開心，呢個係一個好大動力。」

被問到如何報答歌迷，Gin透露正積極籌備官方歌迷會，希望本月可正式成立。她表示︰「最大原因係我好想凝聚呢班咁惜我嘅朋友，我亦都好惜佢哋，希望嚟緊有更多嘅機會可以近距離見到面。除咗會繼續做多啲好歌答謝番佢哋，都希望可以同佢哋一齊做多啲公益活動、唔同嘅互動，一齊成長。」至於何時開騷，Gin透露已跟公司計劃好︰「我唔想太快﹗現階段嘅我無論心態、歌路，各方面都有一個好大嘅轉變，我想儲多啲呢一個階段嘅歌，時機啱嘅時候，演唱會就會發生。大家，等我！」

談到剛推出的新歌《後人類的美麗與哀愁》，她說︰「呢個就係我喺年初嘅時候講，今年會一路出歌，同埋每一次出歌都希望可以帶到啲新嘅元素、唔同嘅驚喜俾大家。我會繼續朝住呢個目標，繼續一路出唔同曲風嘅歌。」

（即時娛樂）