《我要瞓鬥》第19小時 文叔流汗手震 嚇壞隊友方紹聰 (16:13)

無綫J2節目《我要瞓鬥》今晚（4日）一集講到遊戲已進行了19小時，大會特意為10組「瞓鬥師」安排3個考眼力遊戲︰包括「名畫找相同」、「看圖擺甫士」同「穿針引線」。面對10萬獎金獎品，藝人組及素人組各出奇謀，胡美貽（Nicole）因而贏得「人肉推土機」稱號。素人安仔說︰「我已經壓住條線，佢仲可以喺我前面通過，好似『推土機』一樣。」Nicole否認出茅招︰「我唔承認亦唔會平反，我只係做番自己。我對眼去到邊，嗰身體就會跟到邊，所以唔知前面有無人、左邊右邊有無繩，因為我好focus。」

大會一直安排在場的醫護人員，這集差點要出動。原來文叔玩遊戲時不停手震，情况令人擔心。方紹聰（奶仔）說︰「文叔係勁手震，差啲要停機搵醫護人員。佢出晒汗，驚佢係咪太耐無瞓覺，身體出狀况。」文叔解釋是太緊張所致，令大家虛驚一場。

明晚（5日）一集將有強隊被強制淘汰，實力最強幾隊的黃瀅仴與Samlau、陳若思與Nicole、奶仔與文叔、量仔與Island、Anson與Janna、安仔與姵如也有機會被Foul。明晚賽制為金鉸剪爭奪戰，各組隊員分開競技，一邊鬥速度、另一邊鬥捱眼瞓。成功爭到金鉸剪的一隊就有生殺大權，任意「剪走」一隊。其實各隊在討論時，大都有同一假想敵。至於誰會無得留低，第一集花絮已見端倪，當時素人姵如質問安仔「點解要喊，因為xxx走咗呀？咁我哋走咗會唔會無咁無辜？你要10萬定一個同你無關係嘅人？」

（即時娛樂）