你好，我的大夫｜許俊豪演深情中醫師 暖男行徑贏觀眾心 (16:56)

許俊豪之前在《愛上我的衰神》演變態殺人狂，今次於《你好，我的大夫》中演活深情的張醫師，獲不少觀眾稱讚。（大會提供 / 明報製圖）

蔡思貝、何廣沛主演的劇集《你好，我的大夫》前晚（2日）及昨晚（3日）兩集，講述飾演張醫師的許俊豪大學時期已暗戀嘉應（蔡思貝飾），10年間一直在女方身邊擔任天使角色，明知嘉應多年來仍心繫清勁，依然對嘉應不離不棄、大小事務照顧周到。眼見清勁與嘉應仍深愛對方，張醫師表面上雖看似誓要與清勁一爭長短，但暗地裏卻幫助2人化解誤會，除大方借出鎖匙讓清勁直入香閨照顧生病的嘉應，又主動介紹生意給嘉應助六君子醫舍渡過財困。張醫師在昨晚一集鬧爆清勁當初拋下嘉應何等不負責任，並點醒清勁應提升能力值成為嘉應的好歸宿。

許俊豪之前在《愛上我的衰神》演變態殺人狂，今次反轉演活深情的張醫師，獲不少觀眾稱讚。他說︰「多謝觀眾鍾意呢個角色，亦多謝監製同編劇寫咗一個咁完美嘅角色。我知都有網民係咁講話嘉應點解唔揀師兄，其實大家睇到大結局就會知道我哋最後嘅結果！」許俊豪指無論是《衰神》的變態慾望男或是《大夫》的完美暖男，他都十分喜歡。兩個角色相比，他認為好人角色更難做︰「因為要好寫實同投入生活、唔可以誇張，所以呢個角色令我明白更多演戲嘅要求。」為演活頂級中醫，許俊豪將平時兼職做健身教練的一套融入角色：「都係拎番我現實對待客人嘅狀况同態度去投入角色。」

六君子醫舍之所以財困，與清勁無視中醫師身分，鼓勵病人娜娜（陳善渝飾）離開渣男老公Vincent（謝東閔飾）有關。有慣性流產問題的娜娜，因Vincent不聽清勁勸阻令娜娜於調理期間第六度懷孕；就在娜娜擔心再度佗B不穩之際，Vincent竟背妻偷食兼被媒體拍下罪證。Vincent及後急召記者會公開道歉，並操控娜娜為其洗白，娜娜卻反高潮公開Vincent惡行並宣布離婚。Vincent昨晚得悉娜娜有慣性流產後，不但未有予以關心，更鬧爆娜娜兼以「漏水花樽」貶低女方，遭網民鬧爆「渣中之渣」。

（即時娛樂）