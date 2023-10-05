孖李紹堅咀嘴拍片谷生意 吳偉豪尷尬：拍完唔敢睇Playback (13:06)

2人於診所攤牌一幕，無論是Ed師兄的有口難言，或是麥寶的無辜淚眼均令二人演技獲正評。（大會提供）

無綫劇《你好，我的大夫》下周播出結局篇的《大夫》，昨晚（4日）一集焦點分別落在路遠志阿Dee（吳偉豪Ricco飾）、桃表姐（關楓馨Fabi飾）、Ed師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）。為發展成獨當一面的中醫師，阿Dee瞞騙爺爺路醫師（大AL飾）及嫲嫲林醫師（謝雪心飾）到廣州讀碩士、實則是往外闖一試實力。

昨晚為幫六君子醫舍吸客，阿Dee拉班漢（李紹堅飾）落水拍攝宣傳片「路醫師與漢姑娘」。為讓宣傳片面世，阿Dee順勢向爺爺嫲嫲坦白一切，不但焫㷫兩位老人家，桃表姐亦因幫口成被罵對象，不甘長期被看低的桃表姐，最終決定執包袱離開醫館。

昨晚Ricco和紹堅的宣傳片相當震撼，2人除了有親密接觸，更來個意外一吻，看得阿光（游嘉欣飾）及絲絲（陳嘉慧飾）肉緊偷笑。據幕後透露，Ricco及紹堅咀了不止一次，加上睡牀空間太小，令2人逼得太緊兼忍不住笑。Ricco談到相關場口亦直呼尷尬：「我都唔知點講好，睇到劇本時真係好驚訝，拍嘅時候我諗唔單止我同紹堅，啲Crew都好尷尬，每次一Cut機，個個都係『嘩』一聲。我哋拍完每個Take都唔敢睇Playback。」

獲網民封為劇集喜感擔當的Ricco，和Fabi經常一唱一和搞gag，合拍度高。Ricco直指二人合作愉快，又透露經常因忍不住笑要NG：「其實尾椎糾正嗰場戲好搞笑，因為落手之前要𢳂凡士林，Fabi一𢳂就𢳂咗成半樽，我同佢講你有冇睇到你隻手有幾多凡士林，佢都話係喎，唔係好Make Sense。」

Fabi指與Ricco合作愉快，並感激對方教會自己很多東西：「好似機位、燈位要企邊，望邊邊會影得好啲。」Fabi又指研究角色時有詢問父親關禮傑意見：「爸爸教我要完全代入角色，將自己所有諗法都變咗辛之桃時，拍劇時就會自然啲。」Fabi又指劇集出街後，除了Daddy有在咬字及表情方面給予意見，媽媽亦緊張她的演出：「佢差唔多每一晚都睇。」

另，Ed師兄與麥寶的感情發展亦很搶焦，在之前劇情中有不少甜蜜互動的2人，礙於醫師及病患身分，Ed師兄刻意壓抑對麥寶感情，即使麥寶如何苦纏仍是忍痛刻意斷絕來往。2人於診所攤牌一幕，無論是Ed師兄的有口難言，或是麥寶的無辜淚眼均令二人演技喜獲正評。

（即時娛樂）