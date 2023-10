陳豪正忙拍無綫新劇《企業強人》,將出發北上拍攝該劇,並預計逗留3個月,陳豪老婆陳茵媺及3名仔女均感不捨。

陳茵媺昨天(4日)在社交平台貼出一家五口合照,享受短暫分別前家庭樂,陳茵媺表達對老公不捨之情:「will be out of town filming until the end of this year. #wemissyou la la la! Three months feels soooo long!」另一張相,陳茵媺則與孻女Camilla合照,兩母女儼如餅印一樣,相當靚女呢﹗

