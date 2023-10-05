蔡明思歲半囡囡「熱痙攣」 發高燒抽搐3分鐘：超級無助 (14:32)

女團Super Girls出身的蔡明思（Jessica），去年4月誕下囡囡Sersi，囡囡已經1歲半大，前晚（3日）蔡明思在社交平台發文稱囡囡「熱痙攣」，發燒引致抽搐，嚇得她立即召救護車，B女經過診斷後已經出院，Jessica撰文講及事發經過，及跟大家報平安。

Jessica撰長文寫道：「中秋節那天Sersi完全沒有任何症狀，上學，玩耍，慶節，一切正常，到睡前還充滿活力的跑來跑去，沒想到零晨5點她起床哭了兩聲，我一摸她的頭，發現非常地燙，馬上幫她測體溫和驗Covid，怎會在短短的6小時內，她發燒發到39.5，而且Covid是兩條線，我就給她退燒藥，以為她不會太嚴重，沒想到她身體奇怪地抽搐了幾下，之後雙眼突然向上看，我心想是抽筋嗎？怎麼辦？我怎麼叫她也沒反應，馬上將她打側身（為什麼會將她打側身？我也不知道！如果你問我一個人抽搐或者發羊吊，第一時間要做什麼，我應該永遠都答不出『將他躺下，打側身』，但是那天我的first aid 記憶突然回來，超神奇！）」

當刻Jessica感到不知所措，便立即打999 Call白車，她寫道：「因為抽筋非同小可，經診斷後，醫生說Sersi最好留院觀察。我以為事情告一段落...怎知道入到病房時Sersi突然再次抽搐。

這次跟之前不一樣，是整個身申（伸）直，腳板彎曲，不停抽搐，時間長達3分鐘沒有停過，之後她閉上眼睛睡著了，連一聲哭聲都沒有，像暈倒過去一樣。到現在那個場面我還歷歷在目，心超痛，超級無助！」

她表示之後醫生跟他們解釋嬰幼兒發高燒，很常見會引致抽搐，這是因為他們的腦部正在發育，所以對體溫很敏感，引致抽搐。她寫道：「如果抽搐在5分鐘內停止，正常都不會有太大問題，但因為Sersi在24小時內抽搐了兩次，所以他建議要照腦掃描，為的是排除其他引致抽搐的可能性。不過他說Covid的病徵很多時都是發高燒和抽搐（即是熱痙攣）。」

Jessica又謂雖然醫生解釋很多，但她也完全沒法放心：「我一直強忍著自己的情緒，把事情處理好之後，跟家人交代事情經過時才開始流眼淚。我忍得很辛苦，真的很害怕。

我回想當時的場面，我站在所有人的背後看著那個畫面，6個姑娘在她身邊，沒有任何人可以幫她，也不敢碰她。我嚇到連哭的力氣都沒有，異常地冷靜的自己當時在想我會不會失去她，我接下來要怎樣prepare自己的心態去接受接下來的事情。一想到這裏，我的心就很難過，很害怕，打到這裏我又開始眼紅了，這次真的把我和（老公）Steven都嚇壞了！」

Jessica表示好在囡囡當晚一退燒，就非常活躍，開始不停在牀上走來走去，跟平時一樣曳，這時她才真正放心下來，但B女高燒持續了3天，她仍然很活潑，只是會很容易累。

Jessica寫道：「多謝大家這幾天的問候和關心，一直不敢update大家，是不想讓遠在台灣的爺爺擔心，怕消息傳到他耳邊，他會過份擔心sersi和難過，也令大家擔心了。養兒一百，長憂九九，今次抽搐事件在我心中深深地留下陰影，我知道以後她一旦發燒，我就會非常緊張，只希望她能一生平安，健康，快樂，這是我們作為父母對子女最最最大的願望。

雖然她還很細，不一定懂得表達或知道媽媽很擔心，但那天我問Do you love mama？她伸手摸了我的臉一下，雖然她不知道什麼是love，但她的這個行為，我就知道她很愛我，她知道無論她在那裏，媽媽都會陪著她，照顧她，直到永遠永遠！」

（即時娛樂）