洪嘉豪用素顏大頭照為新歌封面 跟Wyman首度合作感興奮 (16:03)

洪嘉豪新歌《只要你不尷尬》MV大玩喪屍題材，他笑言拍足24小時，收工一刻自己感覺也似喪屍呢﹗（大會提供）

華納歌手洪嘉豪近日推出單曲《只要你不尷尬》，事前在社交平台讓網民投票揀選新曲封面，本身打算搞笑地放上一張素顏大頭照，豈料票數一面倒，連Jackal@Dear Jane、陳蕾及moon tang等全部投此照片，嘉豪說：「其實只係玩嘢放出嚟，你哋唔好咁黐線。」試圖力挽狂瀾，可惜一切已經太遲。自稱「真漢子」的嘉豪履行承諾，豁出去使用此照為單曲封面，完美演繹「只要你不尷尬」！

人緣甚好的嘉豪於派歌當天，獲眾電台DJ困獸鬥主持程人富及米媽支持，紛紛在社交平台轉為嘉豪新曲封面作為頭像，一眾「院友」（粉絲暱稱）見狀也自發轉頭像支持。

今次新歌嘉豪找來期待合作已久的黃偉文（Wyman）填詞，嘉豪說：「今次好開心可以邀請到我一直以來，好欣賞嘅作詞人黃偉文先生合作，第一次合作事前我哋都傾咗好多偈，佢亦都好了解我性格，坦白講一開始我收到份歌詞時候，其實我未係好消化到，但到後來我再睇呢份歌詞，就發現Wyman係寫咗一份只有我先可以唱到嘅歌詞，我覺得非常之有緣分兼好好運氣，好多謝佢。」

被問到現實生活中，有沒有遇到「只要你不尷尬」時候，嘉豪笑言：「平時會尷尬嘅情况其實比較少，因為成為歌手之後，相對上要比以前自己更有信心，應該講係更大膽，就算平時成日比同事影低我啲黑圖、敷面膜、瞓覺嗰啲，我一啲都唔覺得尷尬㗎，尷尬嚟講如果自己都覺得尷尬，先至係最尷尬，所以尷尬從來都係自己嘅心魔！呢首歌就係想同大家講，只要唔係傷天害理，唔好驚人地點諗，做你自己想做嘅事，正所謂『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋』！」

MV入面嘉豪飾演有無限復活技能的人，為了向心儀女生表白，不惜一次又一次在喪屍世界裏冒死拯救她，可惜在嘉豪成功拯救她後，準備獻花表白時，女主角卻一時受驚一手推開他，MV中的嘉豪頓覺尷尬非常，最後決定自行"End game"，並在記事本上的花束打上交叉，提醒自己下次復活要避免。

為呈現電影感MV，更採用了2.35：1格式，務求效果逼真，MV落重本找來多位演員演喪屍，嘉豪說：「今次MV女主角我同公司一致認為Hailey Ho非常適合，因為佢好演活到嗰種即使世界末日、被喪屍包圍都可以生存到嘅女仔，不過今次嘅MV相對上女主角嘅戲分比較少，主要都係睇靚仔，即係我。」

嘉豪更說：「今次係我拍咁多MV入面最辛苦嘅一次，足足拍咗24個鐘有多，嘩！收工嗰一下我自己都覺得我有喪屍Feel，真係辛苦晒一班工作人員，特別係扮演喪屍嘅朋友，化住個喪屍妝咁耐，落妝都有排落呀，真係好辛苦。」

（即時娛樂）