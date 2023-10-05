吳業坤廣州開騷變「Land坤」 Encore時歌迷竟嗌「回水」 (16:12)

吳業坤（坤哥）Landing巡迴音樂會廣州站，前天（3日）在廣州太空間完美落幕，今次整個音樂會充滿熱情和活力，現場觀眾歡呼聲此起彼落。廣州歌迷沉浸在坤哥歌聲中，包括TVB電視劇主題曲和新派台歌曲；坤哥本人也獻出精彩演出，以親切幽默個人魅力和音樂才華，贏得歌迷支持。

小插曲就是坤哥在音樂會前一晚，突然發熱發冷，令主辦方擔心因為身體狀况不佳，是否要緊急叫停演唱會，但坤哥憑意志力及對歌迷的愛，演唱會當天神奇地「復活」，沒有身體不適樣子，坤哥身體快速恢復，歸功於他對音樂和粉絲熱愛，他說：「為了歌迷們，我必須恢復狀態。」

演唱會上，坤哥不僅演唱自己多首熱門歌曲，還展示了他的音樂才華，坤哥用結他自彈自唱幾首歌曲，其中包括他創作歌曲《坤哥》，惹來現場大合唱，還以歌聲和現場歌迷互動，坤哥唱一句，歌迷接一句，氣氛溫馨，還邊唱邊分享個人經歷和感受，不時還會搞gag逗歌迷笑，包括話自己演唱會主題是Landing，那他也正式成為「Land坤」，笑翻全場。

重點環節，坤哥翻唱同時期出道歌手朋友的經典金曲，將它們重新編曲成全新串燒歌曲，這些經典歌曲引起歌迷共鳴，也是近10年香港流行樂壇hit songs，回憶殺效果非常顯著。

喜歡給歌迷製造驚喜的坤哥，還特意準備兩首帶有舞蹈動作歌曲，呈現給歌迷，宣布要跳舞時還引起歌迷現場一陣騷動，事前坤哥為這次演出，安排了舞蹈老師排練。坤哥在台上賣力跳舞，認真跳的樣子，反而顯得有點呆萌，歌迷看到坤哥這樣的可愛舞蹈方式，爆笑大喊「回水」，讓坤哥承諾下次演出時，一定會有所進步。

在encore環節，歌迷開始的時候還在叫安歌」，後來喊著就變成「回水」，他們也是用這種故意捉弄坤哥態度，表達對他們偶像愛意和支持。

（即時娛樂）