「胡說八道會」有4個幸福人妻 「黃金盛女」胡定欣姚子羚未封盤 (18:12)

由胡蓓蔚﹑胡定欣﹑胡杏兒﹑姚子羚﹑黃智雯和李施嬅組成的「胡說八道會」，感情要好，她們不時在社交平台分享聚會照，6女的感情生活亦為外界津津樂道，繼胡蓓蔚﹑胡杏兒﹑李施嬅和黃智雯先後成為幸福人妻，尚餘胡定欣和姚子羚仍是單身一族，感情生活未有着落。

姚子羚曾跟「的士邦」鄭子邦拍拖，但最後分手告終，而「的士邦」亦跟女歌手江海迦（AGA）訂婚，姚子羚也大方送上祝福；早前姚子羚被問到感情狀况，她承認身邊有追求者，但感情事向來低調，總之遇到時就會遇到，所有事情整定，不會估計到。子羚也認同女仔是需要愛情滋潤，但現時照顧愛犬已忙到癲，故沒有特別去想。

至於胡定欣亦是圈中「黃金盛女」，她曾鬧着玩投訴「金牌媒人」林盛斌（Bob）幫手成年但未見成績，感情生活依然一片空白。早前定欣上遊戲節目《思家大戰》時，被李思捷瘋狂狙擊，當時其中一條問題：「年紀超過40歲，又靚又Nice叻又有錢嘅淑女，點解會單身？」有人回答「太花心」，思捷即問定欣：「係咪呀？」當時定欣淡定說：「點解望住我呀？唔知喎！我個人好專一。」

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（即時娛樂）