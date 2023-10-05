方力申對生育採拖延態度 跟舊愛Stephy仍保持聯絡 (18:38)

方力申、洪天明、林寶玉及黃嘉雯等，昨晚（4日）出席於亞博舉行的「香港鉅星國際少年時尚盛典」。

方力申（小方）開辦游泳學校，平日經常接觸小朋友，發覺現今好多小朋友被安排多方面學習，能歌善舞兼文武雙全，替他們感辛苦。小方嘆時下虎爸虎媽都有責任：「小朋友四肢發達，樣樣都要學識和競爭鬥叻，作為家長，反而應該多留意佢哋情緒，教佢哋點樣面對失敗同挫折、抗壓和訓練EQ。」

小方體會到當家長不容易，因此對生育下一代採拖延態度，並坦言好怕生小朋友。他解釋：「因為擔心小朋友的健康，又驚樣生得靚唔靚、夠唔夠聰明，可能我杞人憂天，不過都順其自然。」

提到舊愛鄧麗欣（Stephy）宣布11月在會展開騷，小方知悉此事，但他無暇捧場或擔任嘉賓，因為撞正他演出舞台劇尾場。小方稱與Stephy有聯絡，已告知撞期不能捧場，但互相預祝對方Good Show！面對記者不停追問，小方愈說愈緊張，突然流眼水被嘲問到喊，非常搞笑。至於女朋友屆時會否捧場看他的舞台劇演出，小方說：「我每場都有預留飛，未知佢邊日得閒捧場。」

林寶玉近期頻以低胸性感裝束示人，她對自己身材有自信。林寶玉擔任薛影儀（阿儀）經理人，可是阿儀卻公開在網上爆粗大鬧林寶玉，林寶玉沒正面回應是否已放低阿儀，只說大家都需要冷靜，對阿儀已沒太大感覺。她強調會繼續同時兼顧做幕前藝人、經理人及老闆身分，林寶玉避談阿儀有沒有向她再交代事件或者向她道歉。

（即時娛樂）