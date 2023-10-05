擊戰2｜KB讚新生代女仔好叻 10歲Luna有6年鼓齡 小伍獲看好奪冠 (18:58)

ViuTV節目《擊戰2》主持李建宏（KB）和呂珮琳、導師沈彥竑和李一丁，今天（5日）聯同9位參賽者包括利淑勤（Suki）、魏芷茵、黃樂軒（Yola）、顏嘉泳（Fingfing）、周熙汶（Hazel）、伍曼晴（小伍）、何恭儀（Luna）、于思嵐（Jaedyn）和羅嘉羨（Noel）出席記者會，小伍和年僅10歲的Luna即場打鼓表演。

KB喜見現在香港女孩打鼓很叻，他說：「一向以為得男仔打鼓，但節目來到第2季，大家看到男仔做到的事情，女仔都做到。我13歲才打鼓，但Luna 10歲已參賽。（有什麼貼士給參賽者？）你幾勁都好，都要保持謙虛態度，放輕鬆心情，用心和享受去打便能打動觀眾。」

年僅10歲的Luna已有5、6年鼓齡，她表示自小受父母薰陶，愛上Rock音樂，是爸爸教她打鼓，《擊戰》第一季已想參加，但當時參賽資格要年滿18歲，今季降低年齡限制，她才可以參賽。她雖然覺得對手很勁，但對自己仍充滿信心，還透露：「最初聽到KB講粗口都有點嚇倒。」

另外未正式比賽，2位導師已看好本身已是鼓手的專業導師小伍奪冠，但小伍沒有因此感到壓力，亦不覺得自己必贏，因參賽者各有特色，她擅長基本功，但也有很多弱點，盼透過比賽更認識自己：「打鼓是開心事，用享受心情去比賽便可。」

（即時娛樂）